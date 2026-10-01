Juventus yönetim kurulunun hissedarlardan talep ettiği 250 milyonluk bir sonraki sermaye artırımı, sonunda ocak ayı ile gelecek yaz arasında transfer piyasasında harcanabilecek yaklaşık 100 milyonluk bir kaynak yaratabilir. Bu, güvenilirliği tartışılmaz futbolcular için kullanılabilecek önemli bir rakam.





Bunlar arasında, La Gazzetta dello Sport'a göre, 31 yaşındaki Pierre-Emile Hojbjerg yeniden Juventus'un radarına girdi. Eski bir gözde, liderlik ile uluslararası tecrübenin bir karışımı. Marsilya'da artık “satılamaz” diye bir kavram kalmadı ve Juventus, Fiorentina'nın da listesinde yer alan Danimarkalı oyuncuyu ikna edecek cazibeye sahip. Orta saha için yine farklı bir profil olarak, yaşı ve özellikleri bakımından, Sassuolo'nun 18 yaşındaki Bakola'sı da gündemde; CEO Carnevali'nin gözdesi ve eski Marsilya oyuncusu.