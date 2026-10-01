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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus, sermaye artışından gelecek kaynakla Sesko ve Hojbjerg peşinde

Juventus
Transfers
B. Sesko
P. Hoejbjerg

Juventus, hücum ve orta saha arasında iki önemli hamleyi hedefliyor

Juventus yönetim kurulunun hissedarlardan talep ettiği 250 milyonluk bir sonraki sermaye artırımı, sonunda ocak ayı ile gelecek yaz arasında transfer piyasasında harcanabilecek yaklaşık 100 milyonluk bir kaynak yaratabilir. Bu, güvenilirliği tartışılmaz futbolcular için kullanılabilecek önemli bir rakam.


Bunlar arasında, La Gazzetta dello Sport'a göre, 31 yaşındaki Pierre-Emile Hojbjerg yeniden Juventus'un radarına girdi. Eski bir gözde, liderlik ile uluslararası tecrübenin bir karışımı. Marsilya'da artık “satılamaz” diye bir kavram kalmadı ve Juventus, Fiorentina'nın da listesinde yer alan Danimarkalı oyuncuyu ikna edecek cazibeye sahip. Orta saha için yine farklı bir profil olarak, yaşı ve özellikleri bakımından, Sassuolo'nun 18 yaşındaki Bakola'sı da gündemde; CEO Carnevali'nin gözdesi ve eski Marsilya oyuncusu.

  • Sesko yeniden gündemde

    Yaz aylarında forvet arayışı yeniden başlayacak: bedelsiz kiralık olarak kadroya katılan ve 2025-26 sezonunda Newcastle tarafından 70 milyonun üzerinde bir bedelle alınan Nick Woltemade’nin takımda kalması zor görünüyor. Gazzetta’ya göre Juventus, bu aylarda Manchester United’daki Benjamin Sesko ile Monaco’daki Florian Balogun’un durumunu takip edecek: hem Sloven golcü hem de Amerikalı oyuncu sezona yavaş bir başlangıç yaptı. Listede Brian Brobbey de var; Sunderland formasıyla Premier League’de 5 maçta 3 gol atan oyuncu dikkat çekti. Juventus, onu Almanya karşısında canlı izlemek için geçen hafta Amsterdam’a bir temsilci gönderdi ancak Brobbey’nin maçı sakatlık nedeniyle yalnızca 35 dakika sürdü.

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