Juventus: Serbest oyuncu yok, Khéphren Thuram’ın yerine kimse alınmayacak

Juventus transfer piyasasına geri dönmeyecek. Karar verildi, Juventus, eski Nice orta saha oyuncusunun yerine serbest oyuncular listesinden bir isme yönelmeyecek; futbolcu 2027'ye kadar sahalardan uzak kalmak zorunda kalacak. Kesin süreyle ilgili daha net bilgi, bugün Lyon'da gerçekleştirilecek operasyonun ardından belli olacak: Fransız oyuncu, son sezonlarda Gleison Bremer'i (çapraz bağ ve menisküs) ve Federico Gatti'yi (menisküs) ameliyat eden diz uzmanı Bertrand Sonnery Cottet'e emanet edilecek. Konservatif tedavi beklenen sonuçları vermedi, Thuram, geçen sezonun son bölümünden bu yana kendisine sıkıntı veren ve son aylarda da tamamen geçmeyen femoropatelar sendromu çözmek için dizinden ameliyat olacak.



