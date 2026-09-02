Karl-Heinz Riedle, Lazio, Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund’un eski golcüsü, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, Newcastle’dan Juventus’a kiralık olarak gelen vatandaşı Nick Woltemade hakkında konuştu: "O, geleneksel bir santrfordan çok dokuz buçuk. Çok uzun, bu doğru, ama yumuşak ayaklara sahip: içiniz rahat olsun, kalenin yerini çok iyi biliyor. Oldukça kendine özgü özellikleri var. Onu bir Alman 9 numarayla kıyaslamak zor. Daha ziyade, gerekli oranlamayla, bazı hareketlerinde genç Ibrahimovic’i hatırlatıyor. Ama Ibra, Ibra’dır…"
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Çeviri:
Juventus, Ridle’ı dinle: “Woltemade bir 9,5 numara, genç Ibrahimovic’i hatırlatıyor. 15 gol atabilir”
"Woltemade hareketli ve çok yönlü bir forvet, ikinci forvet olarak da başlayabilir ve bir tür 4-4-2'de Kolo Muani ile ikili oynayabilir" diye devam etti Ridle. “Spalletti'nin güvenini hissederse çift haneli gol sayısına ulaşır: belki 15 kadar”.
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