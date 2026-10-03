Juventus: Real Madrid, Kenan Yıldız’dan vazgeçmiyor

Juventus bu sezon henüz ondan tam anlamıyla yararlanamadı. Kenan Yıldız, sol ayağındaki beşinci metatars kırığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak ve çalışmalara dönüşü yaklaşıyor olsa da henüz çok yakın değil. Şu ana kadar 69 dakika oynadığı yalnızca 1 maçta forma giydi ve o Frosinone-Juventus karşılaşmasından sonra bir daha sahada görülmedi.

Buna rağmen Türk 10 numaranın özellikleri ve potansiyeli herkes tarafından biliniyor; sadece Torino'da değil, Avrupa genelinde de beğeni toplamaya ve ilgi görmeye bu zorunlu arada da devam etti. Fichajes'in haberine göre onunla en yakından ilgilenen kulüpler arasında Real Madrid de öne çıkıyor.