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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus: Real Madrid, Kenan Yıldız’dan vazgeçmiyor

Juventus
Real Madrid
K. Yildiz

Türk oyun kurucu hâlâ sahalardan uzak, ancak İspanya’dan onu gelecek transfer dönemlerinde Real Madrid’in birincil hedefi olarak öne çıkarmaya devam ediyorlar.

Juventus bu sezon henüz ondan tam anlamıyla yararlanamadı. Kenan Yıldız, sol ayağındaki beşinci metatars kırığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak ve çalışmalara dönüşü yaklaşıyor olsa da henüz çok yakın değil. Şu ana kadar 69 dakika oynadığı yalnızca 1 maçta forma giydi ve o Frosinone-Juventus karşılaşmasından sonra bir daha sahada görülmedi.

Buna rağmen Türk 10 numaranın özellikleri ve potansiyeli herkes tarafından biliniyor; sadece Torino'da değil, Avrupa genelinde de beğeni toplamaya ve ilgi görmeye bu zorunlu arada da devam etti. Fichajes'in haberine göre onunla en yakından ilgilenen kulüpler arasında Real Madrid de öne çıkıyor.

  • Hücumda değişiklikler

    Real Madrid, önümüzdeki yaz bir kez daha hücum hattında köklü bir değişim planlıyor. Kısa süre önce sözleşmesini yenilemiş olmasına rağmen Vinicius Jr.'ın yarattığı etki, taraftarlar ve kulüp tarafından beğenilmiyor. Rodrygo geri dönecek, Endrick'e de takım bulunması gerekiyor ve fiilen bu belirsizlikler içinde dokunulmaz kalacak tek isim Kylian Mbappé olacak.


    Buradan hareketle fikir, uzun süredir izlenen yolda devam etmek; yani dünyanın en güçlü yükselen yeteneklerini kadroya katmak. Juventus'un on numarası da kulüpte herkesin tam onayını almış durumda ve Arda Güler'in de kendisine önemli bir desteği var.

  • Juventus’ta sermaye kazancı mı?

    Juventus uzun süredir 2005 doğumlu oyuncuya kulübün bugünü ve geleceğinin yıldızı olarak güçlü biçimde yatırım yapmayı seçti, ancak yazın Alajbegovic’in transfer edilmesi ve buna ek olarak Massara ile Carnevali’yi haziran ayına kadar önemli bir satışa zorlayabilecek ekonomik zorluklar, Yildiz’in adını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.

    2022’de Bayern’den bonservissiz olarak gelen oyuncunun çok yüksek bir bedelle satılması, Juventus’a tek hamlede hesaplarını ve bilançosunu devasa bir sermaye kârıyla düzeltme imkânı sağlayacaktır. Kulüpten direnç olacaktır, ancak üç haneli bir teklif gelirse her şey değişebilir.

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