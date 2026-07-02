Juventus, Puczka’nın Genoa’ya transferi resmiyet kazandı: rakamlar

Bildiri şöyle devam ediyor: "Söz konusu işlem, 0,6 milyon avro tutarındaki yan masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 5,4 milyon avro tutarında olumlu bir ekonomik etki yaratmaktadır. İlgili basın bülteninde de belirtildiği üzere, 1 Temmuz 2026 tarihinde aynı karşı tarafla, futbolcu Jeff Osayuki Ekhator’un spor performans haklarının 16 milyon € tutarındaki sabit bir bedel karşılığında kesin olarak devralınmasına ilişkin bir anlaşma da imzalanmıştır. Yukarıda bahsedilen iki işlem, sabit bedeller arasındaki farka dayalı olarak Juventus tarafından karşılanacak yaklaşık 10 milyon € tutarında bir nakit dengeleme gerektirmektedir; bu işlemler, ön analizlere göre hem sözleşme hem de esas bakımından ayrı ve farklı olarak nitelendirilebilir. Bu işlemlerin muhasebe kayıtlarına yansıtılmasına ilişkin değerlendirmeler, 30 Haziran 2026 tarihli Yıllık Finansal Raporun hazırlanması amacıyla yapılacaktır."















