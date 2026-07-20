Juventus, Pierre Kalulu'yu satabilir: İstenen bedel 50 milyon avro

Roma’nın sözleşme yenilemesine çok yakın olduğu halde elinden kaçırılan Çelik’in sürpriz transferi, Kalulu’dan kurtulma isteğiyle bağlantılı değil; ancak Juventus’un, Spalletti’ye kalite atılımı için gerekli takviyeleri sağlayabilmek amacıyla nakit kaynak yaratması gerektiği de bir gerçek. Satmak zorundadır ki alabilsin: Şu anda ayrılmaya hazır birçok oyuncu var, ancak hiçbiri başka bir takıma gitmek için biletini ayırmamış durumda. Juve, Kalulu için teklifleri dinlemeden önce Bremer’i ve özellikle de Thuram’ı (şu anda kas problemi nedeniyle sakatlık listesinde) satma imkânı olup olmadığını anlamak istiyor. Eğer hiçbir gelişme olmazsa, o zaman eski Milan oyuncusundan nakit kaynak yaratmak zorunda kalacak; bu oyuncu, siyah-beyazlı formayla 92 maçta 3 gol ve 8 asist kaydetmişti.



