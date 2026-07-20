Bir olasılık, bir öncelik değil. Ancak aynı zamanda önemli bir işaret: Sen değerlisin, ama vazgeçilmez değilsin. Juventus, Pierre Kalulu’yu resmi olarak transfer listesine koymadı, ancak iyi bir teklif gelmesi halinde onu satmaya karar verebilir. Tuttosport rakamlardan bahsediyor: Geçen sezon Bianconeri’nin en iyi oyuncularından biri olan eski Milanlı oyuncu, 50 milyon avroya transfer olabilir. Continassa’daki yetkililer tarafından belirlenen fiyat budur; bu, Lyon’da yetişen bu defans oyuncusuyla ilgilenenlere, özellikle de son aylarda durumu yoklayan Premier Lig kulüplerine yönelik net bir mesajdır.
Çeviri:
Juventus, Pierre Kalulu'yu satabilir: İstenen bedel 50 milyon avro
ÖNCELİK: THURAM VE BREMER'İN AYRILIŞLARI
Roma’nın sözleşme yenilemesine çok yakın olduğu halde elinden kaçırılan Çelik’in sürpriz transferi, Kalulu’dan kurtulma isteğiyle bağlantılı değil; ancak Juventus’un, Spalletti’ye kalite atılımı için gerekli takviyeleri sağlayabilmek amacıyla nakit kaynak yaratması gerektiği de bir gerçek. Satmak zorundadır ki alabilsin: Şu anda ayrılmaya hazır birçok oyuncu var, ancak hiçbiri başka bir takıma gitmek için biletini ayırmamış durumda. Juve, Kalulu için teklifleri dinlemeden önce Bremer’i ve özellikle de Thuram’ı (şu anda kas problemi nedeniyle sakatlık listesinde) satma imkânı olup olmadığını anlamak istiyor. Eğer hiçbir gelişme olmazsa, o zaman eski Milan oyuncusundan nakit kaynak yaratmak zorunda kalacak; bu oyuncu, siyah-beyazlı formayla 92 maçta 3 gol ve 8 asist kaydetmişti.
KALULU NE KADAR MAL OLDU?
Haziran 2025’te Juventus, Kalulu’yu Milan’dan 14,3 milyon avro artı 0,3 milyon avro ek masraf ve en fazla 3 milyon avro tutarında bonus karşılığında kadrosuna kattı. Kalulu, sezon başına 2,4 milyon avro net maaş artı bonus içeren ve 2029’da sona erecek bir sözleşmeyle Bianconeri’ye bağlıdır. Maaş ve amortisman dahil yıllık maliyeti 6,72 milyon avrodur. Onu 50 milyon avroya satmak, önemli bir sermaye kazancı elde etmek anlamına gelir.
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