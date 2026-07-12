Federico Gatti, Napoli’nin savunmasını güçlendirmek için en yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. 1998 doğumlu, Juventus ve İtalya Milli Takımı’nda forma giyen stoper, mavi-beyazlı kulübün radarında yer almaya devam ediyor; Napoli, Juventus’un yeni transferlere yönelmeden önce kadrosunu hafifletme ihtiyacından yararlanmaya çalışabilir.
Corriere della Sera’nın haberine göre Napoli, bu durumu değerlendirerek eski Frosinone oyuncusunun transferini daha uygun ekonomik koşullarda gerçekleştirmek istiyor ve Juventus’un ilk değerlemelerinden daha düşük bir fiyat elde etmeye çalışıyor.