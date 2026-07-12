İki kulüp arasındaki görüşmelerde, Stanislav Lobotka ile eşdeğer bir takas olasılığı da gündeme gelmiş. Juventus, Slovak oyun kurucuyu orta sahasını güçlendirmek için ideal bir profil olarak görmüş, ancak sportif direktör Giovanni Manna bu teklifi derhal reddetmiş.





Aslında 1994 doğumlu orta saha oyuncusu, kulüp için vazgeçilmez bir isim olarak görülmüyor; ancak Napoli, ancak çok cazip bir teklif gelmesi durumunda onun satışını değerlendirebilir. Napoli kulübü tarafından belirlenen değer 30 milyon euro civarında olup, bu rakamın Serie A’daki doğrudan bir rakiple görüşme başlatmak için gerekli olduğu düşünülüyor (25 milyonluk serbest kalma maddesi sadece yurt dışı transferler için geçerlidir).





Dolayısıyla Gatti’ye olan ilgi somut olmaya devam ediyor, ancak görüşmelerin hiç de kolay olmayacağı öngörülüyor. Ekonomik unsurların yanı sıra, Napoli ile Juventus arasındaki pek de iyi olmayan ilişkiler de ağır basıyor; bu durum, önümüzdeki transfer dönemi haftalarında bir anlaşmaya varılmasını daha da zorlaştırabilir.







