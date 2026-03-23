Yildiz Conceicao JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus: Milli takımlara çağrılan tüm oyuncular ve oynanacak maçlar

Önümüzdeki günlerde milli takım maçları için kadroya çağrılan Juventus oyuncuları

Juventus'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün itibarıyla 15 Juventus oyuncusu, bazıları önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası elemelerinin son ve belirleyici maçlarına, diğerleri ise hazırlık maçlarına katılmak üzere çeşitli milli takımların kampına katılacak.


Aşağıda oyuncu listesi ve maç programı yer almaktadır.


  • MILLİ TAKIMA ÇAĞRILAN YAYLACILAR

    BELÇİKA (Lois Openda) - Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Belçika, Atlanta'da ABD ve Chicago'da Meksika ile iki hazırlık maçı oynayacak


    BREZİLYA (Gleison Bremer) - Carlo Ancelotti'nin yönettiği milli takım, Fransa ve Hırvatistan ile iki hazırlık maçı oynayacak


    KANADA (Jonathan David) - İzlanda ve Tunus ile iki hazırlık maçı


    KOLOMBİYA (Juan Cabal) - Güney Amerika milli takımı, dostluk maçlarında Hırvatistan ve Fransa ile karşılaşacak


    FRANSA (Pierre Kalulu) - Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fransızlar, Brezilya ve Kolombiya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak


    İTALYA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'unda İtalya, önce Kuzey İrlanda ile, ardından galip gelmesi halinde Galler ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak


    KOSOVA (Edon Zhegrova) - 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde önce Slovakya ile, ardından da Türkiye ile Romanya arasındaki maçın galibi ile süper mücadeleler


    KARADAĞ U21 (Vasilije Adzic) - İsveç ve Polonya'nın U21 takımlarıyla U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları


    HOLLANDA (Teun Koopmeiners) - Hollanda da Norveç ve Ekvador ile iki hazırlık maçı oynayacak


    PORTEKİZ (Francisco Conceicao) - Portekiz de Meksika ve ABD ile dostluk maçları oynayacak


    SIRBİSTAN (Filip Kostic) - Dünya Kupası elemelerini geçemeyen Sırbistan için iki hazırlık maçı: İspanya ve Güney Afrika ile karşılaşmalar


    TÜRKİYE (Kenan Yıldız) - Yıldız'ın Türkiye'si de Dünya Kupası biletinin peşinde: önce Romanya ile karşılaşacak, ardından galip gelmesi halinde Slovakya ile Kosova arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak


    ABD (Weston McKennie) - Belçika ve Portekiz ile iki hazırlık maçı



