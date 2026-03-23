Juventus: Milli takımlara çağrılan tüm oyuncular ve oynanacak maçlar

BELÇİKA (Lois Openda) - Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Belçika, Atlanta'da ABD ve Chicago'da Meksika ile iki hazırlık maçı oynayacak





BREZİLYA (Gleison Bremer) - Carlo Ancelotti'nin yönettiği milli takım, Fransa ve Hırvatistan ile iki hazırlık maçı oynayacak





KANADA (Jonathan David) - İzlanda ve Tunus ile iki hazırlık maçı





KOLOMBİYA (Juan Cabal) - Güney Amerika milli takımı, dostluk maçlarında Hırvatistan ve Fransa ile karşılaşacak





FRANSA (Pierre Kalulu) - Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fransızlar, Brezilya ve Kolombiya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak





İTALYA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'unda İtalya, önce Kuzey İrlanda ile, ardından galip gelmesi halinde Galler ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak





KOSOVA (Edon Zhegrova) - 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde önce Slovakya ile, ardından da Türkiye ile Romanya arasındaki maçın galibi ile süper mücadeleler





KARADAĞ U21 (Vasilije Adzic) - İsveç ve Polonya'nın U21 takımlarıyla U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları





HOLLANDA (Teun Koopmeiners) - Hollanda da Norveç ve Ekvador ile iki hazırlık maçı oynayacak





PORTEKİZ (Francisco Conceicao) - Portekiz de Meksika ve ABD ile dostluk maçları oynayacak





SIRBİSTAN (Filip Kostic) - Dünya Kupası elemelerini geçemeyen Sırbistan için iki hazırlık maçı: İspanya ve Güney Afrika ile karşılaşmalar





TÜRKİYE (Kenan Yıldız) - Yıldız'ın Türkiye'si de Dünya Kupası biletinin peşinde: önce Romanya ile karşılaşacak, ardından galip gelmesi halinde Slovakya ile Kosova arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak





ABD (Weston McKennie) - Belçika ve Portekiz ile iki hazırlık maçı







