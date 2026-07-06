Juventus, Mateo Pellegrino için Parma ile temasa geçti

Vlahovic’e veda ettikten sonra – ki şu an için onun geri dönüşü söz konusu değil – Juventus, Openda ve David’den kurtulmak istiyor. İlki, 3,3 milyon avroluk kiralama bedeli ve 40,6 milyonavroluk zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında transfer edilmişti; şu anda en az 30 milyon avroya satılık. Lens (daha önce burada forma giymişti), Lyon, Rennes ve Coventry City kulüpleri Openda ile ilgileniyor. Dünya Kupası’nda inişli çıkışlı bir performans sergileyen David’in piyasa değeri ise 35 milyon avro olarak belirlenmiş durumda. Juve bu oyuncuları satarak gelir elde etmek istiyor, ancak her ikisi için de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği de göz ardı edilmiyor.





Bu iki eski Ligue 1 oyuncusuna, 2027’de sona erecek sözleşmesini feshedebilecek olan Milik de ekleniyor. Zaman var, devrim başladı: Juve’nin forvet hattı yeniden yenilenecek, bu sefer hata payı son derece sınırlı.