Sadece Jeff Ekhator değil. Juventus, hücum hattını yenileme niyetinde; 2006 doğumlu oyuncuyu Genoa’dan 16 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında transfer ettikten sonra, Carnevali, Spalletti’nin futbol anlayışına uyum sağlayabilecek en az iki forvet daha arıyor. Listenin başındaki isim, 2025 yazında da hedeflenen Kolo Muani; Paris Saint-Germain ile bu oyuncu için görüşmeler sürüyor: Juve, İngiliz ve Suudi tekliflerini reddederek tekrar siyah-beyaz formayı giymeyi kabul eden oyuncudan onay aldı; Fransız kulüple henüz bir anlaşma sağlanamadı, ancak anlaşmaya varmak için hem istek hem de zaman var. Anlaşma bu hafta sonuna kadar sonuçlanabilir.
Çeviri:
Juventus, Mateo Pellegrino için Parma ile temasa geçti
PELLEGRINO'NUN CEVABI: NE KADAR MAL OLUYOR?
Eksik olan pozisyon için kesin bir isim yok, ancak izlenebilecek çeşitli yollar var. Sonuncusu Parma’ya, Tardini Stadyumu’na uzanıyor: Sportitalia’nın haberine göre, kaleci pozisyonu için takip edilen Zion Suzuki konusunda Parma kulübüyle yapılan görüşmelerde, geçen sezon ligde 9, İtalya Kupası’nda ise 3 gol atan Arjantinli 9 numara Mateo Pellegrini’nin adı geçti. Juve’nin uzun süredir not defterinde tuttuğu bu isim, önümüzdeki haftalarda somut bir seçenek haline gelebilir. Velez’den 1.637.500 avroya transfer edilen (bilanço rakamına göre) oyuncu, şu anda en az 25 milyon avro değerinde. Parma pahalı bir kulüp; bu durumda, Pellegrini’nin olası bir transferinden elde edilecek gelirin %50’sinin Arjantinli kulübün kasasına girmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Aralarında mükemmel ilişkiler bulunan iki kulüp bu konuyu yeniden görüşecek; şu anda Juve’nin iki önceliği var: Kolo Muani ve oyuncu satışları.
VIA OPENDA VE DAVID
Vlahovic’e veda ettikten sonra – ki şu an için onun geri dönüşü söz konusu değil – Juventus, Openda ve David’den kurtulmak istiyor. İlki, 3,3 milyon avroluk kiralama bedeli ve 40,6 milyonavroluk zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında transfer edilmişti; şu anda en az 30 milyon avroya satılık. Lens (daha önce burada forma giymişti), Lyon, Rennes ve Coventry City kulüpleri Openda ile ilgileniyor. Dünya Kupası’nda inişli çıkışlı bir performans sergileyen David’in piyasa değeri ise 35 milyon avro olarak belirlenmiş durumda. Juve bu oyuncuları satarak gelir elde etmek istiyor, ancak her ikisi için de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği de göz ardı edilmiyor.
Bu iki eski Ligue 1 oyuncusuna, 2027’de sona erecek sözleşmesini feshedebilecek olan Milik de ekleniyor. Zaman var, devrim başladı: Juve’nin forvet hattı yeniden yenilenecek, bu sefer hata payı son derece sınırlı.
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