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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Emanuele Tramacere
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Juventus: Manchester United, Sesko ve Zirkzee için bonservis bedelini belirledi

Juventus
M. United
J. Zirkzee
B. Sesko
J. Mateta
AC Milan

İki forvet, ocak ayında şimdiden gelir elde etmek isteyen Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Manchester United'ın sezonu kesinlikle herkesin beklediği gibi başlamadı. Michael Carrick'in geçen sezonun son bölümündeki yönetimi Red Devils'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı, ancak bu sezonun başlangıcı, Premier League'de 5 maçta alınan tek galibiyet, Carabao Cup'tan elenilmesi ve Avrupa'daki açılış maçında alınan tek ikna edici galibiyet, kulübü geçmişteki korku ve şüphelere yeniden sürükledi.

Eleştirilerin odağında ise doğal olarak hücum hattı yer aldı; yaz döneminde gerçekten yenilenmeyen tek bölge burasıydı, ancak gelecek kış transfer döneminde tamamen değişebilir. Nitekim hem Benjamin Sesko hem de Joshua Zirkzee transfer listesinde ve satılabilir durumda.

  • Sesko için yüksek bedel

    INEOS yönetiminin gözündeki asıl hayal kırıklığı şu ana kadar Benjamin Sesko oldu. Sloven forvet, 2025 yazında Leipzig'den transfer edilmesi için, yarım Avrupa'nın peşinde olduğu bir dönemde (Milan da vardı) yaklaşık 80 milyon euroya alındı. Sezonun bu başlangıcındaki performansı 6 maçta 2 gol, ancak bunların sadece 1'i ligde Everton'a karşı 2-2 biten maçta geldi.

    Yaz döneminde Newcastle ve Barcelona onun için devreye girmişti, ancak o dönemde tercih Old Trafford'da tutulmasından yana olmuştu. TeamTalk'a göre bugün planlar değişti; Manchester United şimdiden transfer pazarını bir alternatif arayışıyla yokluyor ve Sesko'nun bonservisiyle ayrılması halinde 75 milyon eurodan az bir gelir elde etmek istemiyor.

    Sloven oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında ise, şimdilik yalnızca kiralık olarak, belki satın alma opsiyonuyla, Juventus bulunuyor. Sezon sonunda sürpriz olmazsa Woltemade'nin bonservisini alamayacak olan Juventus, Alman oyuncu ve Kolo Muani'nin yanına daha fizik gücü yüksek bir santrfor arıyor.

  • Zirkzee düşük maliyetli şifre

    Yaklaşık iki yıl önce Joshua Zirkzee'yi Bologna'dan Manchester'a getirmek için harcanan 42 milyon euronun üzerindeki yatırım da henüz karşılığını vermedi ve Sloven oyuncunun aksine şu ana kadar aldığı süre toplam sadece 70 dakikada kaldı, gol katkısı ise sıfır oldu.

    Juventus, Woltemade için hamle yapmadan önce uzun süre düşündü ve belirtildiği gibi farklı özelliklere sahip bir golcü arıyor, ancak Massara ile oyuncunun çevresi arasındaki çok iyi ilişkiler, Juventus için ister istemez kapıyı açık bırakıyor.

    The Sun'a göre Hollandalı oyuncunun satışı için istenen rakam yaklaşık 20/25 milyon euro. Bu, İtalyan kulüplerinin de karşılayabileceği bir bedel ve ocak ayında Mateta'yı satabilecek Crystal Palace'ın iştahını kabartıyor. Mateta, Milan ve Juventus'un eski hedeflerinden biriydi, oyuncuyla Manchester United da ilgileniyor.

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