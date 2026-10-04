Juventus: Manchester United, Sesko ve Zirkzee için bonservis bedelini belirledi

Manchester United'ın sezonu kesinlikle herkesin beklediği gibi başlamadı. Michael Carrick'in geçen sezonun son bölümündeki yönetimi Red Devils'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı, ancak bu sezonun başlangıcı, Premier League'de 5 maçta alınan tek galibiyet, Carabao Cup'tan elenilmesi ve Avrupa'daki açılış maçında alınan tek ikna edici galibiyet, kulübü geçmişteki korku ve şüphelere yeniden sürükledi.
Eleştirilerin odağında ise doğal olarak hücum hattı yer aldı; yaz döneminde gerçekten yenilenmeyen tek bölge burasıydı, ancak gelecek kış transfer döneminde tamamen değişebilir. Nitekim hem Benjamin Sesko hem de Joshua Zirkzee transfer listesinde ve satılabilir durumda.