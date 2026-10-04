Juventus: Manchester United, Sesko ve Zirkzee için bonservis bedelini belirledi

INEOS yönetiminin gözündeki asıl hayal kırıklığı şu ana kadar Benjamin Sesko oldu. Sloven forvet, 2025 yazında Leipzig'den transfer edilmesi için, yarım Avrupa'nın peşinde olduğu bir dönemde (Milan da vardı) yaklaşık 80 milyon euroya alındı. Sezonun bu başlangıcındaki performansı 6 maçta 2 gol, ancak bunların sadece 1'i ligde Everton'a karşı 2-2 biten maçta geldi.

Yaz döneminde Newcastle ve Barcelona onun için devreye girmişti, ancak o dönemde tercih Old Trafford'da tutulmasından yana olmuştu. TeamTalk'a göre bugün planlar değişti; Manchester United şimdiden transfer pazarını bir alternatif arayışıyla yokluyor ve Sesko'nun bonservisiyle ayrılması halinde 75 milyon eurodan az bir gelir elde etmek istemiyor.

Sloven oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında ise, şimdilik yalnızca kiralık olarak, belki satın alma opsiyonuyla, Juventus bulunuyor. Sezon sonunda sürpriz olmazsa Woltemade'nin bonservisini alamayacak olan Juventus, Alman oyuncu ve Kolo Muani'nin yanına daha fizik gücü yüksek bir santrfor arıyor.