Juventus, 30 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek ve bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular piyasasını yakından takip ediyor: Bunlar arasında savunmada Arjantinli stoper Marcos Senesi (Bournemouth) ve Türk bek Zeki Çelik (Roma); forvette Polonyalı Robert Lewandowski (Barcelona); Alman Leon Goretzka (Bayern Münih), Avusturyalı Xaver Schlager (Leipzig) ve Fildişili Franck Kessié (Al-Ahli) orta sahada yer alıyor. Bu pozisyonda, Juventus yöneticilerinin ilgiyle takip ettiği bir başka değerli isim de bulunuyor: Bernardo Silva.
Juventus, Manchester City'den bedelsiz ayrılacak olan Bernardo Silva'nın peşinde: Jorge Mendes ile temaslar
MENDES İLE İLETİŞİM
Matteo Moretto, Fabrizio Romano ile birlikte YouTube kanalında Juventus ile menajeri Jorge Mendes arasında temaslar olduğunu doğruladı.
1994 doğumlu Bernardo Silva, 10 Ağustos'ta 32 yaşına girecek. Onu Monaco'dan 50 milyon avroya transfer ettikten sekiz yıl sonra, Manchester City, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
Bu süre zarfında 448 maçta 76 gol attı ve 77 asist yaptı. Son maçı, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğü Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan maçtı.
Bernardo Silva, Avrupa'dan ve dışından birçok kulüp tarafından şimdiden teklif aldı. Artık top onda; Manchester City'de kazandığı yıllık 10 milyon avro net maaştan daha düşük bir ücretle Avrupa'da kalarak maddi yönü mü yoksa sportif yönü mü öncelikli tutacağına karar vermesi gerekiyor.
