Juventus, Manchester City'den bedelsiz ayrılacak olan Bernardo Silva'nın peşinde: Jorge Mendes ile temaslar

Matteo Moretto, Fabrizio Romano ile birlikte YouTube kanalında Juventus ile menajeri Jorge Mendes arasında temaslar olduğunu doğruladı.





1994 doğumlu Bernardo Silva, 10 Ağustos'ta 32 yaşına girecek. Onu Monaco'dan 50 milyon avroya transfer ettikten sekiz yıl sonra, Manchester City, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.





Bu süre zarfında 448 maçta 76 gol attı ve 77 asist yaptı. Son maçı, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğü Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan maçtı.



