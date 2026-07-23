Juventus, Loïs Openda Lyon’a doğru: Son mali detaylar henüz netleşmedi

Openda kararını verdi, Juventus’tan ayrılacak; muhtemelen Belçika’da Standard Liège ile oynanacak hazırlık maçından sonra. Spalletti, en son transfer edilen Jeff Ekhator’un sakatlığı nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşıyor; Openda cumartesi günü sahaya çıkacak, pazartesi gününden itibaren ise herkese veda edip yeni takımına katılmak için her gün uygun. Bu takımın Lyon olması bekleniyor: Fransa’dan gelen ve La Gazzetta dello Sport tarafından da doğrulanan söylentilere göre, Belçikalı oyuncu, 2000 doğumlu oyuncular için yapılan yarışta Crystal Palace ve Lens’i geride bırakan Paulo Fonseca’nın çalıştırdığı takıma “evet” demeye çok yakın. Anlaşma, satın alma opsiyonlu ücretli kiralama şeklinde sonuçlanacak gibi görünüyor: zira hiçbir kulüp, Juventus’un transfer ücreti olarak talep ettiği 40 milyonu ödemeye hazır değil. Juventus’un 7,4 milyon avro brüt tutarındaki maaşın bir kısmına katkıda bulunup bulunmayacağı ya da Lyon’un bu tutarın tamamını üstlenip üstlenmeyeceği henüz belli değil. Kadrodaki en yüksek maaşı alan oyuncunun sezon başına 5,4 milyon avro brüt maaş alan Tolisso olduğu düşünülürse, bu durum zor görünüyor.