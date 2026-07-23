Loïs Openda’nın geleceği açısından belirleyici günler. Juventus’un forveti, gelecek sezon kadroda yer bulamayacağı için Torino’dan ayrılmaya çok yakın. Spalletti, göreve geldiğinden beri Belçikalı oyuncuya birden fazla şans verdi, ancak Openda bu fırsatları değerlendiremedi ve Juventus teknik direktörünün hiyerarşisinde en alt sıraya düştü. Kalıp her türlü transfer teklifini reddederek, yaklaşık 4 milyon avro net maaşına bağlı kalmak, onun bir sezon daha kenarda, yedek kulübesinde geçirme riskini doğuruyor. Bu nedenle ayrılmak, özellikle van Bommel’in teknik direktörlüğünde Belçika milli takımının yeni dönemini de göz önünde bulundurursak, kariyerini yeniden canlandırmanın en iyi yolu.
Çeviri:
Juventus, Loïs Openda Lyon’a doğru: Son mali detaylar henüz netleşmedi
Lyon, Lens ve Crystal Palace Karşısında Önde
Openda kararını verdi, Juventus’tan ayrılacak; muhtemelen Belçika’da Standard Liège ile oynanacak hazırlık maçından sonra. Spalletti, en son transfer edilen Jeff Ekhator’un sakatlığı nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşıyor; Openda cumartesi günü sahaya çıkacak, pazartesi gününden itibaren ise herkese veda edip yeni takımına katılmak için her gün uygun. Bu takımın Lyon olması bekleniyor: Fransa’dan gelen ve La Gazzetta dello Sport tarafından da doğrulanan söylentilere göre, Belçikalı oyuncu, 2000 doğumlu oyuncular için yapılan yarışta Crystal Palace ve Lens’i geride bırakan Paulo Fonseca’nın çalıştırdığı takıma “evet” demeye çok yakın. Anlaşma, satın alma opsiyonlu ücretli kiralama şeklinde sonuçlanacak gibi görünüyor: zira hiçbir kulüp, Juventus’un transfer ücreti olarak talep ettiği 40 milyonu ödemeye hazır değil. Juventus’un 7,4 milyon avro brüt tutarındaki maaşın bir kısmına katkıda bulunup bulunmayacağı ya da Lyon’un bu tutarın tamamını üstlenip üstlenmeyeceği henüz belli değil. Kadrodaki en yüksek maaşı alan oyuncunun sezon başına 5,4 milyon avro brüt maaş alan Tolisso olduğu düşünülürse, bu durum zor görünüyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİNE HAZIR
Openda’nın Fransa’ya dönmesi bekleniyor; burada 2022-2023 sezonunda Lens formasıyla öne çıkmıştı (Ligue 1’de 21 gol). Zaten tanıdığı bir lig, bir ortam, kendisini en iyi şekilde değerlendirebilecek bir takım ve bir teknik direktör istiyor. Kendisine güven verebilecek olanları. Fonseca, Openda ile zaten görüştü ve Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sparta Prag ile oynanacak maçlara (4 Ağustos’ta Çek Cumhuriyeti’nde ilk maç, 11 Ağustos’ta Fransa’da rövanş) bir haftadan biraz fazla bir süre kala, pazartesi gününden itibaren Openda’nın kadroda olmasını umuyor.
JUVENTUS'A NE KADAR MAL OLDU?
Openda, Damien Comolli’nin Kolo Muani konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varamaması üzerine, 2025 yaz transfer döneminin son gününde Torino’ya geldi. Belçikalı oyuncu, kiralama ve zorunlu satın alma bedelleri dahil toplam 43,9 milyon karşılığında Leipzig'den transfer edildi ve brüt 7,4 milyon maaş alıyor. Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
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