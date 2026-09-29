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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus: Koopmeiners yeniden satış listesinde, zarar etmemek için gereken rakamlar

Juventus
T. Koopmeiners

Hollandalı orta saha oyuncusu, kasayı doldurmak için ocak ayında transfer piyasasında gözden çıkarılabilecek isimlerden biri olacak.

Aradan 6 maç geçti; bunların 5’i ligde, 1’i ise Avrupa Ligi’nde oynandı ama Teun Koopmeiners, Luciano Spalletti’yi hâlâ yüzde 100 ikna edebilmiş değil. Toskana doğumlu teknik adam, mecburen ona süre ve forma şansı vermek zorunda kaldı ancak sahada verilen karşılık, hocayı tatmin etmedi.


Peki şimdi ne olacak? Zorlanan bir bütçe tablosu ve yeniden transfer piyasasına dönme gerekliliğiyle birlikte eski Atalanta oyuncusu, Gazzetta dello Sport’un haberine göre yeniden transfer listesine konulacak; bu kez bonservisiyle bir satışa engel çıkarmamaya çalışılacak.


  • Juventus’ta bir türlü tutunamıyor

    Bu sadece kuru istatistiklerle ilgili bir mesele değil; çünkü sezonun bu başlangıcında hanesinde bir gol ve bir asist var. Spalletti'nin, taraftarların ve yönetimin hoşuna gitmeyen şeyse, sahaya çıktığında ortaya koyduğu kişilik ve karşılanmayan o beklenti: Juventus'u sırtlaması.

  • SATIŞ HEDEFİ, ONU KİM İSTİYORDU

    Bir dönüm noktasına ulaşma ihtimali hâlâ olacak, hatta mevcut acil durum nedeniyle bu kaçınılmaz; ancak Juventus'un hedefi, Koopmeiners'i ocak ayında bonservisiyle göndermek olmaya devam ediyor.

    Yaz aylarında bonservisiyle transfer için ilgilenen kulüpler Beşiktaş ve birkaç Arap kulübüydü; Galatasaray, Manchester United, Monaco ve Newcastle ise yalnızca kiralık transfer için bastırıyordu.

  • Zararına satış yapmamak için gereken rakam

    Peki Juventus, Hollandalı oyuncuyu hangi bonservis bedeliyle göndermeyi göze alabilir? Evet, göze alabilir; çünkü yaklaşık 60 milyon euroluk zararla kapanacak bir bilançoya ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalınmasına rağmen Giovanni Carnevali'nin Player Trading verilerini artırma ihtiyacı var ve bilançoya en küçük bir sermaye zararı bile yazamaz.


    Ayrıca 30 Haziran 2026 itibarıyla Koopmeiners'in maliyeti hâlâ 31 milyon euro seviyesindeydi ve yaklaşık 10 milyon euroluk bir amortisman payı bulunuyordu. Bu nedenle, ocak ayı içinde bonservisiyle ayrılması halinde sermaye zararı yazmamak için yaklaşık 26 milyon eurodan daha düşük olmayan bir satış gerekecek.

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