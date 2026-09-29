Aradan 6 maç geçti; bunların 5’i ligde, 1’i ise Avrupa Ligi’nde oynandı ama Teun Koopmeiners, Luciano Spalletti’yi hâlâ yüzde 100 ikna edebilmiş değil. Toskana doğumlu teknik adam, mecburen ona süre ve forma şansı vermek zorunda kaldı ancak sahada verilen karşılık, hocayı tatmin etmedi.





Peki şimdi ne olacak? Zorlanan bir bütçe tablosu ve yeniden transfer piyasasına dönme gerekliliğiyle birlikte eski Atalanta oyuncusu, Gazzetta dello Sport’un haberine göre yeniden transfer listesine konulacak; bu kez bonservisiyle bir satışa engel çıkarmamaya çalışılacak.



