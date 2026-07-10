Juventus, Kolo Muani için teklifini yükseltti: Top artık Paris Saint-Germain’de

Juventus, Randal Kolo Muani için yeniden hız kesmeden ilerliyor ve anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bianconeri kulübü, Paris Saint-Germain’e, başlangıçta yaklaşık 30 milyon avro artı primler olarak belirlenen ilk teklifini yükseltmeye hazır olduğunu bildirdi.





Müzakereler hâlâ devam ediyor ve nihai karar artık PSG’ye ait. PSG, forveti transfer piyasasında değerlendiriyor ve diğer teklifleri de dinlemeye hazır; aynı şekilde Juventus da (Sorloth’u kadroya katma seçeneği de dahil olmak üzere) diğer çözümleri masada tutuyor. Ancak Juventus’un lehine olan bir faktör de oyuncunun isteği: Kolo Muani, Torino’yu tercih ettiği yer olarak göstermeye devam ediyor ve siyah-beyaz formayı giymek için ısrarcı davranıyor.



