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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Kolo Muani için teklifini yükseltti: Top artık Paris Saint-Germain’de

Juventus
Transfers
R. Kolo Muani
Paris Saint-Germain

Fransız forvet için Juventus ile Avrupa şampiyonu takım arasında yeni temaslar

Juventus, Randal Kolo Muani için yeniden hız kesmeden ilerliyor ve anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bianconeri kulübü, Paris Saint-Germain’e, başlangıçta yaklaşık 30 milyon avro artı primler olarak belirlenen ilk teklifini yükseltmeye hazır olduğunu bildirdi.


Müzakereler hâlâ devam ediyor ve nihai karar artık PSG’ye ait. PSG, forveti transfer piyasasında değerlendiriyor ve diğer teklifleri de dinlemeye hazır; aynı şekilde Juventus da (Sorloth’u kadroya katma seçeneği de dahil olmak üzere) diğer çözümleri masada tutuyor. Ancak Juventus’un lehine olan bir faktör de oyuncunun isteği: Kolo Muani, Torino’yu tercih ettiği yer olarak göstermeye devam ediyor ve siyah-beyaz formayı giymek için ısrarcı davranıyor.


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    Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, taraflar arasındaki görüşmeler aralıksız devam ediyor ve menajerler bir anlaşmaya varmak için çalışıyor. Önümüzdeki günler, Juve’nin teklifini yükseltmesinin Fransız kulübünü ikna etmeye yetecek olup olmadığını anlamak açısından belirleyici olabilir. Romano, YouTube kanalında şöyle açıklıyor: “Randal Kolo Muani konusunda Juventus ile Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler devam etti. Juve, son saatlerde Paris Saint-Germain’e teklifini iyileştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Yani Juve, bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon civarında başlayan müzakerelerin başlangıç aşamasını aşıyor. Juve teklifini iyileştiriyor. Artık her şey yeniden Paris Saint-Germain’in elinde, dolayısıyla Juventus ile PSG arasındaki müzakereler, bir nevi ‘ping pong’ gibi devam ediyor.”


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