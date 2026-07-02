Juve, Thuram bu ikili transferi finanse edebilir: Kessie ve Lobotka radarında





Juventus, orta sahasını yeniden canlandırmak için büyük bir fedakarlık yapmayı değerlendiriyor. UEFA ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, önemli bir oyuncu satışı gerçekleşmedikçe,Bianconeri Franck Kessie ve Stanislav Lobotka arasında sadece bir transfer yapabilir.





Tuttosport’un haberine göre, başlıca aday Khéphren Thuram; onu Liverpool, PSG ve Galatasaray takip ediyor. Juve, Thuram’ın değerini 40 milyon avronun üzerinde değerlendiriyor ve bu büyüklükte bir teklif gelmesi halinde transferine yeşil ışık yakacak. Elde edilecek gelir, hem Kessie hem de Lobotka ile aynı anda görüşme yapılmasına olanak sağlayacak.



