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cm grafica thuram juventus 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus kararını verdi: Thuram'ın yerine Kessie ve Lobotka

Juventus
Transfers
K. Thuram-Ulien
F. Kessie
S. Lobotka

Siyah-beyazlı kulüp, orta sahasını yeniden şekillendirmek için önemli bir transfer planlıyor

Juve, Thuram bu ikili transferi finanse edebilir: Kessie ve Lobotka radarında


Juventus, orta sahasını yeniden canlandırmak için büyük bir fedakarlık yapmayı değerlendiriyor. UEFA ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, önemli bir oyuncu satışı gerçekleşmedikçe,Bianconeri Franck Kessie ve Stanislav Lobotka arasında sadece bir transfer yapabilir.


Tuttosport’un haberine göre, başlıca aday Khéphren Thuram; onu Liverpool, PSG ve Galatasaray takip ediyor. Juve, Thuram’ın değerini 40 milyon avronun üzerinde değerlendiriyor ve bu büyüklükte bir teklif gelmesi halinde transferine yeşil ışık yakacak. Elde edilecek gelir, hem Kessie hem de Lobotka ile aynı anda görüşme yapılmasına olanak sağlayacak.


  • Slovak oyuncuya giden yol en karmaşık olanı: Napoli, 2027’de sona erecek sözleşmesini yenilemeyi hedefliyor (sadece yurtdışı transferleri için geçerli 25 milyonluk bir serbest kalma maddesi var), ancak ayrılması durumunda, onu 30-35 milyondan daha az bir bedelle doğrudan bir rakibe gitmesine izin vermesi pek olası değil. Kessie ise farklı bir fırsat sunuyor: Asıl sorun maaş konusu olsa da, Suudi Arabistan’daki zengin deneyiminin ardından Serie A’ya dönmek için maaşında önemli bir indirime razı olduğu söylenen eski Milanlı Fildişili oyuncu, bu konuda esnek davranabilir.


    Bu arada, Juventus Andrea Cambiaso’nun satışını önlemek istiyor, Bremer ise Torino’dan ayrılmaya niyetli görünmüyor. Bu nedenle Thuram, Juventus’un transfer bütçesini finanse edecek ve Luciano Spalletti’nin daha üst düzey bir orta saha kadrosuna sahip olmasını sağlayacak başlıca adayhaline geldi.




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