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cm grafica inzaghi al hilal 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus: Inzaghi'nin Spalletti sonrası dönem için neden ideal olduğu

Juventus
Transfers
S. Inzaghi

Inter ve Lazio'nun eski teknik direktörü, Torino'da Juventus'un gelecekteki teknik direktörlüğü için ideal isim olarak görülüyor.

Juventus, Luciano Spalletti'ye desteğini sürdürüyor ancak gelecek için olası alternatifleri de şimdiden değerlendiriyor. Bir numaralı hedef Simone Inzaghi olabilir, ancak kulüp kısa vadede teknik direktör değişikliğinden kaçınmayı tercih ediyor. Durum kötüleşirseiki seçenek söz konusu olacak: yeni bir proje başlatmak için Antonio Conte'ye yönelmek ya da geçici olarak Stefano Pioli'ye görev vermek. Pioli'ye görevde kalma garantisi ise verilmeyecek.


Spalletti sezon sonuna kadar görevde kalırsa, Juventus'un gelecekteki teknik direktörlüğü için favori aday Inzaghi olacak. Gazzetta dello Sport'a göre onu özellikle uygun bir aday kılan özellikler, farklı koşullara hızla uyum sağlama becerisi, oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarma yeteneği ve kulübün ihtiyaçlarıyla uyum içinde çalışmaya istekli olması.

  • Lazio ve Inter'de elde ettiği sonuçlar, Inzaghi'nin yeteneklerini doğruluyor. Futbolcuların güvenini kazanmayı başaran Inzaghi, birlik içinde ve hedefleri olan kadrolar kurdu. Hem gençlerle hem de kendini kanıtlamış yıldızlarla çalışmayı, soyunma odasını otoriteyle yönetmeyi ve zor dönemlerde takımını kamuoyu önünde savunmayı biliyor.


    Kazandığı kupalar da dikkat çekici: Lazio ile bir İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası, Inter ile ise bir Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı. Kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalleri ve kaçırdığı lig şampiyonluğu gibi hayal kırıklıklarına rağmen kariyer çizgisi olumlu. Üstelik kupaların yanı sıra çalıştığı kulüplerin ve oyuncuların değerini artırmaya da katkı sağladı.


    Gazzetta dello Sport'a göre Juventus'u ikna edebilecek özelliği de mevcut kaynakları değerlendirerek sonuç alma becerisi. Kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini tehlikeye atmadan yeniden yükselişe geçmesi gerekiyor ve Inzaghi, mali sınırlara uyum sağlayabilen bir teknik direktör olarak görülüyor. Transfer piyasasında dikkatli çalışıyor ve mutlaka büyük yatırımlar yapılmasını talep etmiyor.


    Teknik direktörün ayrıca en azından başlangıçta Torino'da bazı taleplerinden vazgeçmesi ve hedefe yönelik transferlere odaklanması gerektiğinin farkında olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Juventus'u yeniden zirveye taşımak, kariyeri açısından özellikle heyecan verici bir meydan okuma olurdu: Önceki deneyimlerinden daha zorlu bir görev, ama aynı zamanda değerini bir kez daha gösterme fırsatı.


    Son olarak, Suudi Arabistan'da geçirdiği iki yılın ardından Inzaghi, Juventus'un ekonomik imkânlarına uygun bir ücreti kabul etmeye istekli olabilir. Ücretine sonuçlara bağlı primler de eklenebilir. Böyle bir çözüm, Juventus'un bütçesine aşırı yük bindirmeden hedefleri olan bir teknik direktöre yatırım yapmasını sağlayabilir.



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