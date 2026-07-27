“Zaten iki kalecimiz var, rekabet istiyoruz ve bir kaleci daha arıyoruz. Göreceğiz, şu anda yeni adresler bulmaya gidecek çok sayıda oyuncu var. Dibu Martinez de muhtemelen takım değiştirebilecek isimlerden biri ama bizim dikkatli ve temkinli bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor, çok para harcayabilecek büyük bir gücümüz yok.” Luciano Spalletti, Standard Liege karşısında hazırlık maçında alınan galibiyetin ardından transfer ve 1 numara durumuyla ilgili bu ifadeleri kullandı; gelecek sezon ilk iki hazırlık maçında dönüşümlü olarak görev yapan Di Gregorio ya da Perin kalede olmayacak. Listenin ilk sırasındaki isim, Aston Villa ile henüz anlaşma sağlanamayan Arjantinli dünya ikincisi.
Çeviri:
Juventus: Hafta sonunda Anatolij Trubin için Benfica ile temas kuruldu
Dibu Martinez’e alternatifler
Eski Arsenal kalecisi için Aston Villa12-15 milyon euro talep etmeyi sürdürüyor; işte bu yüzden Juventus başka seçenekleri de değerlendiriyor. İlk seçenek, Zion Suzuki'nin forma giydiği Parma'ya uzanıyor. Japonya Milli Takımı'nın kalecisine yoğun ilgi var (son ilgi gösteren kulüp Paris Saint-Germain oldu); Juventus için o bir ilk tercih değil, alternatif konumunda. Tıpkı Tottenham'dan ayrılması beklenen Guglielmo Vicario ve sözleşmesi 2028'de bitecek Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Anatolij Trubin gibi.
Benfica ile temas
La Stampa'nın yazdığına göre hafta sonunda Juventus ile Benfica arasında, Andrea Maldera'nın çalıştırdığı milli takımın kalecisi için bir temas oldu. Trubin, beğenilen bir profil; daha az tecrübeli (2001 doğumlu, Martinez ise 1992 doğumlu) ama bir o kadar da yetenekli. Sorun ise her zaman olduğu gibi fiyat. Benfica, ayrılığına izin vermek için sabit ücret ve bonuslar dahil 30 milyon euroya yakın bir rakam istiyor. Juventus'un şu an için başka öncelikleri var; Dibu seçeneği ortadan kalkarsa Trubin için pazarlık payını değerlendirecek. Şu an itibarıyla ikinci plandaki bir seçenek.
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