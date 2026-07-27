Juventus: Hafta sonunda Anatolij Trubin için Benfica ile temas kuruldu

La Stampa'nın yazdığına göre hafta sonunda Juventus ile Benfica arasında, Andrea Maldera'nın çalıştırdığı milli takımın kalecisi için bir temas oldu. Trubin, beğenilen bir profil; daha az tecrübeli (2001 doğumlu, Martinez ise 1992 doğumlu) ama bir o kadar da yetenekli. Sorun ise her zaman olduğu gibi fiyat. Benfica, ayrılığına izin vermek için sabit ücret ve bonuslar dahil 30 milyon euroya yakın bir rakam istiyor. Juventus'un şu an için başka öncelikleri var; Dibu seçeneği ortadan kalkarsa Trubin için pazarlık payını değerlendirecek. Şu an itibarıyla ikinci plandaki bir seçenek.