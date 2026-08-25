Kamil Grabara, Juventus'un sosyal medya hesaplarında hemen gündem oldu. Transferi bugün resmen açıklanan Polonyalı kaleci, Juventus'un sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Merhaba Juventus taraftarı! Juventus'a imza attığım için çok mutluyum. Allianz Stadium'da sizi görmek için sabırsızlanıyorum".





Polonyalı Grabara'nın önemli bir 'destekçisi' olduğunu hatırlatalım; bu isim Juventus'un eski kalecisi ve Grabara'nın vatandaşı Wojciech Szczęsny. Szczęsny, Grabara'yı "Polonya'nın en iyi kalecisi" olarak tanımlamıştı.