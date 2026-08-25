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Çeviri:

Juventus-Grabara: Szczesny'den Polonya'nın "en iyi kalecisine" veda mesajı

Juventus
W. Szczesny
K. Grabara

Eski Juventuslu isim, vatandaşının Juventus’a gelişini kutladı

Kamil Grabara, Juventus'un sosyal medya hesaplarında hemen gündem oldu. Transferi bugün resmen açıklanan Polonyalı kaleci, Juventus'un sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Merhaba Juventus taraftarı! Juventus'a imza attığım için çok mutluyum. Allianz Stadium'da sizi görmek için sabırsızlanıyorum".


Polonyalı Grabara'nın önemli bir 'destekçisi' olduğunu hatırlatalım; bu isim Juventus'un eski kalecisi ve Grabara'nın vatandaşı Wojciech Szczęsny. Szczęsny, Grabara'yı "Polonya'nın en iyi kalecisi" olarak tanımlamıştı.

  • Transferin açıklanmasının ardından, Juventus'un yeni kalecisi taraftarlara yönelik ilk mesajını kulübün sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaştı ve şu anda Barcelona'da forma giyen Szczęsny de yorumlarda yer alarak Grabara'nın Juventus'a gelişini selamladı.




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