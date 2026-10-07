Transfer piyasasının gözde isimlerinden biri, devlerin peşinde olduğu bir oyuncu. Lorenzo Palmisani'nin Frosinone ve 21 Yaş Altı İtalya Milli Takımı ile geçirdiği harika sezon herkesin gözü önünde; kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanan milli takımın 2004 doğumlu 1 numarası, başta geleceği için onu düşünen Juventus olmak üzere büyük takımların hedefi haline geldi. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali'nin "Evet, beğeniyoruz" sözleri de Juve'nin ilgisini doğruluyor; kulüp giderek daha İtalyan bir kadro kurmak istiyor ve rekabeti geride bırakmak için bir stratejisi var. Onu şimdiden bağlamak, belki de gelecek hazirana kıyasla daha düşük bir bedelle, ardından 2027 yazında geleceğine karar vermek üzere hazirana kadar Frosinone'de bırakmak.



