Transfer piyasasının gözde isimlerinden biri, devlerin peşinde olduğu bir oyuncu. Lorenzo Palmisani'nin Frosinone ve 21 Yaş Altı İtalya Milli Takımı ile geçirdiği harika sezon herkesin gözü önünde; kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanan milli takımın 2004 doğumlu 1 numarası, başta geleceği için onu düşünen Juventus olmak üzere büyük takımların hedefi haline geldi. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali'nin "Evet, beğeniyoruz" sözleri de Juve'nin ilgisini doğruluyor; kulüp giderek daha İtalyan bir kadro kurmak istiyor ve rekabeti geride bırakmak için bir stratejisi var. Onu şimdiden bağlamak, belki de gelecek hazirana kıyasla daha düşük bir bedelle, ardından 2027 yazında geleceğine karar vermek üzere hazirana kadar Frosinone'de bırakmak.
Juventus, Frosinone’dan Palmisani’yi seçti: strateji. Milan hakkında söylentiler
Palmisani-Juventus, menajerden doğrulama
Juventus'un ilgisinin doğrulaması, Sportmediaset'e konuşan menajeri Federico Pastorello'nun sözleriyle geldi: "Palmisani, Juventus için bir seçenek mi? Juventus zaten bu yaz, tıpkı birçok başka yabancı kulüp ve Premier League'den ekipler gibi, bir girişimde bulunmuştu. Juventus'un, onu Vicario'nun arkasında 12 numara olarak kadroya katıp katmamaya karar verebileceği bir dönem oldu; bu da bir fırsat olabilirdi. Ancak bu kadar genç ve bu kadar iyi bir oyuncunun oynaması gerekir... Juventus'un ihtimaller havuzunda olduğunu söyleyebiliriz, sonra neler olacağını göreceğiz".
Palmisani'nin maliyeti
Frosinone Başkanı Maurizio Stirpe'nin yalanlamalarına rağmen bir şeyler hareketleniyor: “Birçok söylenti duyuyorum ama maçları izlemeye gelen gözlemciler dışında somut teklif anlamında ortada hiçbir şey yok.” 2031'de sona erecek bir sözleşmesi bulunan Palmisani'nin bonservis değeri yaklaşık 15 milyon euro. Yıllık maaşı ise yaklaşık 280 bin euro. Bu rakamlar Juventus'un ekonomik parametrelerine uyuyor. Torino ekibinin 2027 için kalede şu an bir kesinliği yok: Vicario ve Grabara (ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle tüm sezon yok) kiralık, Neto ise Haziran'a kadar sözleşme imzaladı. Kulübün bonservisine sahip olduğu tek kaleci olan ve şu anda Bournemouth'ta bulunan Di Gregorio ise planlar arasında yer almıyor.
Milan hakkındaki iddialar
Son saatlerde Palmisani için Milan’ın adı gündeme geldi. Bugün itibarıyla AC Milan, geçen ocak ayında sözleşmesini 2031’e kadar yenileyen Mike Maignan’a güveniyor; Palmisani beğeniliyor ancak öncelik olarak görülmüyor. Bunun bir nedeni de Fransız kalecinin arkasında Torriani’nin bulunması; AC Milan, gelecekte onun üzerine yatırım yapmak istiyor.
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