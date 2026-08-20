Juventus’a bir bek. Bu bir öncelik değil ancak Massara ile Carnevali’nin fikri, solda seçenekleri artırmak. Orada Cambiaso ve gerektiğinde, Roma’daki deneyiminin ardından gelen her işi yapan savunmacı Celik oynayabiliyor. Şu an için öne çıkan bir isim ya da kızışmış bir görüşme yok; bunlar, hangi seçeneklerin uygulanabilir olduğunu anlamak için temasların, yoklamaların ve fikirlerin gündemde olduğu günler. Torino’ya Kolo Muani, Alajbegovic ve Ekhator’u getiren, 100 milyon euronun üzerindeki transfer kampanyasının ardından o rol için büyük bir yatırım düşünmek zor; düşük maliyetli, güvenilir bir oyuncuya ulaşmak daha kolay, tercihen de çok yönlü bir isim.