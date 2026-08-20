Juventus’a bir bek. Bu bir öncelik değil ancak Massara ile Carnevali’nin fikri, solda seçenekleri artırmak. Orada Cambiaso ve gerektiğinde, Roma’daki deneyiminin ardından gelen her işi yapan savunmacı Celik oynayabiliyor. Şu an için öne çıkan bir isim ya da kızışmış bir görüşme yok; bunlar, hangi seçeneklerin uygulanabilir olduğunu anlamak için temasların, yoklamaların ve fikirlerin gündemde olduğu günler. Torino’ya Kolo Muani, Alajbegovic ve Ekhator’u getiren, 100 milyon euronun üzerindeki transfer kampanyasının ardından o rol için büyük bir yatırım düşünmek zor; düşük maliyetli, güvenilir bir oyuncuya ulaşmak daha kolay, tercihen de çok yönlü bir isim.
Çeviri:
Juventus, Emerson Palmieri için Marsilya ile temas kurdu. Di Gregorio’nun yolu Fransa’ya düşebilir
Emerson Palmieri ortaya çıktı
Bu doğrultuda, 2021'de Mancini yönetimindeki İtalya ile Avrupa şampiyonu olan ve şu anda Marsilya forması giyen Emerson Palmieri de dikkat çekiyor. Tecrübeli bir oyuncu olan 32 yaşındaki futbolcu, kariyeri ve uluslararası deneyimiyle ihtiyaç halinde sol stoper üçlüsünün solundaki isim olarak da görev yapabiliyor. OM ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun anlaşması, Fransız kulübünün opsiyonunu kullanması halinde 2028'e kadar uzatılabilir ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılmasına izin verilecek. Marsilya'nın gelir elde etmesi gerekiyor ve maaş yükünden de memnuniyetle kurtulacaktır; bu rakam şu anda yıllık brüt yaklaşık 3 milyon euro.
Di Gregorio, Marsilya'ya mı?
Aralarında çok iyi bir ilişki bulunan iki kulüp, Michele Di Gregorio dosyası vesilesiyle bu konuyu zaten konuştu. Tottenham'dan Guglielmo Vicario'nun gelmesinin ardından, Pordenone'nin eski kalecisi ayrılacak. Yedek kalmak istemiyor, yurt dışında oynama fikri ve Velodrome onu cezbediyor. Bu nedenle Serie A'ya çıkışını yaptığı kulüp olan Monza'ya dönme teklifini reddetti. Sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Di Gregorio, Juventus'ta 2 milyon euro kazanıyor; Emerson Palmieri ile kiralık takası, İtalyan-Brezilyalı oyuncunun OM ile sözleşmesini yenilemesi halinde gerçekleşebilir. Şu an için bir fikir, ancak tek seçenek bu değil. Juventus, Leipzig'den Raum ve Real Madrid'den Carrera gibi diğer profilleri de değerlendiriyor; Cuccurella'nın gelişiyle ikinci seçenek haline geldi.
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