Di Gregorio Bölümü. Burada da olgularla başlayalım, yani menajeri Alberto Belloni’nin sosyal medyada paylaştığı sözlerle: “İki sezonda 20 yeni oyuncu, iki sezonda 3 teknik direktör, iki sezonda 3 yönetim kadrosu: işte asıl farkı yaratan rakamlar bunlar. Di Gregorio, Sofascore sıralamasında şampiyon ve ikincilik elde eden Milinkovic-Savic ile Sommer’in önünde dördüncü sırada yer alıyor. Fransız yönetim, 3 yetersiz forvet için 130 milyon harcıyor: bu çılgın harcamayı örtbas etmek için, önceki yönetim tarafından 26 yaşında Serie A’nın en iyi kalecisi olarak görülen ve spor direktörü Giuntoli tarafından transfer edilen kaleciye sezonun başarısızlığının tüm sorumluluğunu yüklüyor.





Yenilen goller: Juventus 34 - Inter 35, atılan goller: Juventus 61 - Inter 82; lafın önemi yok. Di Gregorio’nun Juventus ile 3 yıllık sözleşmesi var. Hazırlık kampına katılacak ve transfer dönemi boyunca olası fırsatları değerlendireceğiz. "Birçok Avrupa kulübünün kısa listesinde yer alıyor. Acelemiz yok; yedek kulübesinde oturup sohbet etmenin daha kolay olacağı zamanlarda bile her zaman görevine sadık kalan birine saygı bekliyoruz..."





Bu sözlerde, içeriğinden çok zamanlaması ve uygunluğu kafa karıştırıcıdır. İçerik açısından, Belloni’nin ifade ettiği bazı kavramlara katılmak mümkündür; zira biz de bu platformda defalarca son yıllarda yöneticiler ve teknik direktörlerin sürekli değişmesinin yol açtığı zararlara değindik. Juventus’un attığı ve yediği gollere ilişkin sayısal analizde de bir parça gerçeklik payı var; ancak doğruyu söylemek gerekirse, Di Gregorio için pek de gurur verici olmayan, ilk şutta yenen gol oranına (%46) ilişkin istatistiği de eklemek gerekir.





Ancak içeriğin ötesinde, tekrar edelim, şüphe uyandıran unsurlar zamanlama ve fırsatlardır. Di Gregorio, Belloni’nin sözlerinden kamuoyu önünde açıkça uzaklaşmadıkça, iletişim açısından menajerin sözleri, temsil ettiği oyuncunun düşüncelerini yansıtmaktadır. Öyleyse, Di Gregorio, antrenman kampına nasıl gidecek ve örneğin yazıda bahsedilen forvetlerle aynı soyunma odasını nasıl paylaşacak? Ayrıca, konuyu transfer piyasasına genişletirsek, çevresinin bu tür ifadelerle iletişim kurduğu bir kalecinin, onu transfer etmekle ilgilenen kulüplerde şüphe uyandırmayacağından emin miyiz? Peki Juventus, bundan sonra Di Gregorio’ya yeni bir takım bulma görüşmelerinde daha katı mı yoksa daha esnek mi davranacak? Önümüzdeki haftalar bize cevapları verecek.





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