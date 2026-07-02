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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Ekhator için kiralama olmayacak. Di Gregorio kampına nasıl gidecek?

Juventus
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Opinion
J. Ekhator
M. Di Gregorio

Carnevali yönetimindeki Juventus, sürpriz bir şekilde yeni bir forvet transfer etti ve kaleci sorununu çözmek zorunda

Juventus’un hafta başı iki şok haberle sarsıldı: Jeff Ekhator’un sürpriz transferi ve Michele Di Gregorio’nun menajeri Alberto Belloni’nin açıklamaları. İlki, Bianconeri kulübünün geleceği için önemli bir yatırım niteliğindeyken, ikincisinin sözleri ise kaleci ile Juventus arasındaki ilişkide derin bir uçurum açtı.


Ekhator'dan başlayarak adım adım inceleyelim. Öncelikle, transferin rakamlarına bakalım: "Juventus Football Club S.p.A., Genoa CFC kulübüyle, futbolcu Jeff Osayuki Ekhator'un spor performans haklarının kalıcı olarak devralınması konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma bedeli, üç mali yıl içinde ödenecek 16 milyon avro ve 0,4 milyon avro tutarındaki ek masraflardan oluşmaktadır. Ayrıca, belirli sportif hedeflere ulaşılması durumunda 2 milyon avroyu aşmayacak tutarda primler de öngörülmektedir. Juventus, söz konusu futbolcuyla 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir spor performans sözleşmesi imzalamıştır."


  • EKHATOR, KALMAK İÇİN JUVE’YE GİDİYOR

    2006 doğumlu, İtalyan kökenli ebeveynlerin çocuğu olarak Cenova’da dünyaya gelen Ekhator, Genoa formasıyla lig ve İtalya Kupası’nda toplam 57 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. Kenan Yıldız ile birlikte Ekhator, son iki Serie A sezonunda en az 50 maça çıkan en genç futbolcu: Yıldız 71 maça çıktı (hepsi Juventus formasıyla), Ekhator ise 54 maça çıktı (hepsi Genoa formasıyla). Randal Kolo Muani’nin dönüşü için bitmek bilmeyen bekleyişte, Giovanni Carvenali’nin yaptığı bu sürpriz transfer, Juventus taraftarları için adeta bir nefes oldu. Ekhator, gelecek vaat eden iyi bir forvet ve Juventus kadrosundaki İtalyan oyuncu grubunu güçlendirecek: Genç santrfor, U19 Milli Takımı’nda 11 maçta 3 gol, U21 Milli Takımı’nda 6 maçta 2 gol ve A Milli Takım’da 1 maçta forma giydi.


    Peki, Ekhator, Luciano Spalletti’nin takımında ne kadar yer bulacak? Bu durum büyük ölçüde Juventus’un transfer piyasasındaki hareketlerine bağlı olacak; kulüp, David, Openda ve Zhegrova’yı satmaya çalışmalı ve Milik meselesini çözmelidir. Tüm bunlar, Kolo Muani’nin gelmesini beklerken gerçekleşecek. Deneyim ve kalite isteyen Spalletti, Ekhator’dan kaliteyi bulabilir, ancak deneyimi bulamayabilir. “Hala geliştirmem ve üzerinde çalışmam gereken pek çok şey var; bunu yapmak için doğru takımda olduğuma inanıyorum. Ayrıca teknik direktörümüzle birlikte daha da gelişmenin bir yolu olduğunu düşünüyorum,” dedi Ekhator, “Vecchia Signora”nın oyuncusu olarak yaptığı ilk açıklamada. Onun için umut, Juventus’un transfer piyasasındaki hareketleri ve teknik direktörün kararlarının bunu mümkün kılması; böylece daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanma ihtimalinin önü açılmasın. Juventus bu oyuncuyu değerli buluyorsa – ve sportif direktör Marco Ottolini buna kesin olarak inanıyorsa – Ekhator, Continassa’da kalmalı ve şansını denemelidir.

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  • DI GREGORIO, YANMIŞ TOPRAK

    Di Gregorio Bölümü. Burada da olgularla başlayalım, yani menajeri Alberto Belloni’nin sosyal medyada paylaştığı sözlerle: “İki sezonda 20 yeni oyuncu, iki sezonda 3 teknik direktör, iki sezonda 3 yönetim kadrosu: işte asıl farkı yaratan rakamlar bunlar. Di Gregorio, Sofascore sıralamasında şampiyon ve ikincilik elde eden Milinkovic-Savic ile Sommer’in önünde dördüncü sırada yer alıyor. Fransız yönetim, 3 yetersiz forvet için 130 milyon harcıyor: bu çılgın harcamayı örtbas etmek için, önceki yönetim tarafından 26 yaşında Serie A’nın en iyi kalecisi olarak görülen ve spor direktörü Giuntoli tarafından transfer edilen kaleciye sezonun başarısızlığının tüm sorumluluğunu yüklüyor.


    Yenilen goller: Juventus 34 - Inter 35, atılan goller: Juventus 61 - Inter 82; lafın önemi yok. Di Gregorio’nun Juventus ile 3 yıllık sözleşmesi var. Hazırlık kampına katılacak ve transfer dönemi boyunca olası fırsatları değerlendireceğiz. "Birçok Avrupa kulübünün kısa listesinde yer alıyor. Acelemiz yok; yedek kulübesinde oturup sohbet etmenin daha kolay olacağı zamanlarda bile her zaman görevine sadık kalan birine saygı bekliyoruz..."


    Bu sözlerde, içeriğinden çok zamanlaması ve uygunluğu kafa karıştırıcıdır. İçerik açısından, Belloni’nin ifade ettiği bazı kavramlara katılmak mümkündür; zira biz de bu platformda defalarca son yıllarda yöneticiler ve teknik direktörlerin sürekli değişmesinin yol açtığı zararlara değindik. Juventus’un attığı ve yediği gollere ilişkin sayısal analizde de bir parça gerçeklik payı var; ancak doğruyu söylemek gerekirse, Di Gregorio için pek de gurur verici olmayan, ilk şutta yenen gol oranına (%46) ilişkin istatistiği de eklemek gerekir.


    Ancak içeriğin ötesinde, tekrar edelim, şüphe uyandıran unsurlar zamanlama ve fırsatlardır. Di Gregorio, Belloni’nin sözlerinden kamuoyu önünde açıkça uzaklaşmadıkça, iletişim açısından menajerin sözleri, temsil ettiği oyuncunun düşüncelerini yansıtmaktadır. Öyleyse, Di Gregorio, antrenman kampına nasıl gidecek ve örneğin yazıda bahsedilen forvetlerle aynı soyunma odasını nasıl paylaşacak? Ayrıca, konuyu transfer piyasasına genişletirsek, çevresinin bu tür ifadelerle iletişim kurduğu bir kalecinin, onu transfer etmekle ilgilenen kulüplerde şüphe uyandırmayacağından emin miyiz? Peki Juventus, bundan sonra Di Gregorio’ya yeni bir takım bulma görüşmelerinde daha katı mı yoksa daha esnek mi davranacak? Önümüzdeki haftalar bize cevapları verecek.


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