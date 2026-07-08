Juventus, Dibu Martinez'in menajeriyle doğrudan temasa geçti

Juventus, bugün Dibu Martinez’in menajer ekibiyle doğrudan temasa geçti; Martinez, Bianconeri’nin as kaleci pozisyonu için ana hedefi olmaya devam ediyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, anlaşma Aston Villa’nın talep ettiği bedele bağlı; bu bedel hâlâ çok yüksek görülüyor ve Dünya Kupası’nın sona ermesinden sonra yeniden müzakere edilecek (Martinez, Arjantin milli takımıyla şu ana kadar çeyrek finale yükseldi). Juventus için alternatif isim ise Tottenham'dan Guglielmo Vicario olmaya devam ediyor.
Juventus genel müdürü Giovanni Carnevali, geçtiğimiz günlerde “Dibu” konusunda sabır gösterilmesini istemişti. Bugün yapılacak toplantı, büyük olasılıkla kulübün, şu anki dünya şampiyonu milli takımın kalecisi için ne kadar yatırım yapabileceğini ve yapmak istediğini, belki de kesin olarak belirlemesine yardımcı olacak.