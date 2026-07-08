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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Dibu Martinez'in menajeriyle doğrudan temasa geçti

Juventus
E. Martinez
Transfers
Aston Villa

Juventus, Arjantinli oyuncuyu her zaman kaleci pozisyonu için bir numaralı hedef olarak görüyor

Juventus, bugün Dibu Martinez’in menajer ekibiyle doğrudan temasa geçti; Martinez, Bianconeri’nin as kaleci pozisyonu için ana hedefi olmaya devam ediyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, anlaşma Aston Villa’nın talep ettiği bedele bağlı; bu bedel hâlâ çok yüksek görülüyor ve Dünya Kupası’nın sona ermesinden sonra yeniden müzakere edilecek (Martinez, Arjantin milli takımıyla şu ana kadar çeyrek finale yükseldi). Juventus için alternatif isim ise Tottenham'dan Guglielmo Vicario olmaya devam ediyor.


Juventus genel müdürü Giovanni Carnevali, geçtiğimiz günlerde “Dibu” konusunda sabır gösterilmesini istemişti. Bugün yapılacak toplantı, büyük olasılıkla kulübün, şu anki dünya şampiyonu milli takımın kalecisi için ne kadar yatırım yapabileceğini ve yapmak istediğini, belki de kesin olarak belirlemesine yardımcı olacak.


  • SÖZLEŞME VE KART

    Emiliano Martinez, Birmingham’da sezon başına yaklaşık 9 milyon avro kazanıyor, ancak Arjantinli kaleci taleplerinden taviz vermeye hazır görünüyor; Juventus ise yıllık 5-5,5 milyon avroluk bir sözleşme teklif edebilir. Oyuncu ile ilgili konu netleştiğinde, Juventus yönetimi Aston Villa ile asıl pazarlıkları başlatmak için süreci hızlandırmaya çalışacak.


    Şu ana kadar İngiliz kulübü net bir tavır sergiledi ve söylentilere göre Dibu Martinez’in transfer ücreti için yaklaşık 10 milyon euro talep ediyor; bu rakam, 1992 doğumlu bir oyuncu için Juventus tarafından hâlâ çok yüksek bulunuyor.


    "Beklememiz gerekiyor. Martinez ilgimizi çekiyor, ancak diğer takımlar için de ilgi çekici bir profil," demişti geçtiğimiz saatlerde Juventus genel müdürü Carnevali. "Ama sonuçta ilgilendiğimiz başka oyuncular da var. Daha önce de söylemiştim, ama bunu belirsiz kalmak için söylemiyorum; Juventus gibi, uluslararası düzeyde çalışmak zorunda olan bir kulüp için pek çok fırsat olabilir ve biz de sakin bir şekilde değerlendirmeli ve doğru yolu bulmalıyız. Özellikle de bugün bazı oyuncuların değerlerinin çok yüksek ve gerçekçi bile olmadığı bir dönemde, bu tür şeyleri de değerlendirmeye çalışmalı ve oldukça ihtiyatlı seçimler yapmalıyız."


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