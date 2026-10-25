Juventus: Brighton ve Leipzig, Licina'yı istiyor

Adin Licina, ligde korkunç bir dönem geçiren Cremonese için kesinlikle az sayıdaki olumlu noktadan biri. Cremonese, 2007 doğumlu yeteneğin 1 gol ve 1 asist kaydettiği Padova karşısındaki lig açılışından bu yana kazanamadı ve düşme hattına geriledi.

Bonservisi Juventus'ta olan yaratıcı futbolcu ise dikkat çekmeye devam ediyor. Cremonese maçlarının tribünlerinde düzenli olarak yer alan çok sayıda kulübün ilgisini çekiyor. Ve ilgilenen kulüp sayısı arttıkça Juventus'un oyuncunun geleceğine ilişkin şüpheleri de artıyor.