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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus: Brighton ve Leipzig, Licina'yı istiyor

Juventus
Cremonese
A. Licina
Brighton & Hove Albion
RB Leipzig
Transfers
Bayern Münih

Adin Licina, ligde korkunç bir dönem geçiren Cremonese için kesinlikle az sayıdaki olumlu noktadan biri. Cremonese, 2007 doğumlu yeteneğin 1 gol ve 1 asist kaydettiği Padova karşısındaki lig açılışından bu yana kazanamadı ve düşme hattına geriledi.

Bonservisi Juventus'ta olan yaratıcı futbolcu ise dikkat çekmeye devam ediyor. Cremonese maçlarının tribünlerinde düzenli olarak yer alan çok sayıda kulübün ilgisini çekiyor. Ve ilgilenen kulüp sayısı arttıkça Juventus'un oyuncunun geleceğine ilişkin şüpheleri de artıyor.

  • Brighton ve Leipzig sıraya girdi

    Karadağ kökenli Alman yaratıcı orta saha oyuncusu, genç oyuncularla yoğun biçimde çalışan iki yabancı kulübün radarına girdi: Brighton ve Leipzig.

    Sky Sport'un haberine göre iki kulüp de ocak ayındaki transfer dönemi için şimdiden harekete geçti ve oyuncuyu yerinde izlemeyi sürdürüyor.

  • JUVENTUS NE YAPIYOR?

    Peki ya Juventus? Licina, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan Cremonese'ye kiralandı. Ancak mali tablosu hâlihazırda baskı altında olan ve sezon sonuna kadar önemli mali kriterlere uyması gereken Juventus, Licina için resmî bir teklif gelirse nasıl davranacak?

    Bekleyip ona yatırım yapmayı mı seçecek, yoksa teklifi değerlendirip transferinden iyi bir kâr mı elde edecek? Nitekim Licina'nın Şubat 2026'da Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra bonservis bedeli ödenmeden Torino'ya geldiği unutulmamalı.

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