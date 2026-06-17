Juventus, Arthur’un geri dönüşü resmiyet kazandı. Carnevali için bir sorun daha

1996 doğumlu Brezilyalı oyuncu, Juventus’un mülkiyetinde olup 30 Haziran 2027 tarihine kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor; bu nedenle Continassa’ya geri dönecek ve ardından yeni Juventus genel müdürü Giovanni Carnevali ile birlikte geleceğini belirleyecek. Arthur’un bilançoda 6,5 milyonluk bir değeri bulunuyor; (olasılığı düşük olsa da) kesin transferi durumunda, zarara uğramamak için Juventus bu rakamın altına inemez.





Juve’nin şimdiden bir B planı var mı? Şu an için yok, ancak Vincenzo Italiano’nun çalıştırdığı Beşiktaş, Fiorentina’da bu oyuncuyla çalışma fırsatı bulmuş olduğu için Arthur’dan oldukça hoşlanıyor. Şimdilik ilgi ılımlı düzeyde. Ayrıca, eski Barcelona oyuncusunun Avrupa’da oynamaya ne kadar istekli olduğu da belirsizliğini koruyor: Gremio’da kalmaya çok ilgi duyuyordu ve bu olasılığın gerçekleşmesini umuyordu. En azından dünkü açıklamaya kadar durum böyleydi; ancak bu açıklama her şeyi yeniden gündeme getirdi. Tuttosport’un aktardığına göre, yeni bir gelişme olana kadar Arthur yeni sezonu Spalletti ile başlayacak. Liverpool, Fiorentina, Girona ve Gremio’daki kiralık dönemlerinin ardından, her zamanki gibi Torino’da bir durakla yeniden yola çıkacak. En olası çözüm, yeni bir kiralık transfer olması.



