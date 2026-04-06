En çok takip edilen isimler arasında Bernardo Silva da yer alıyor. Portekizli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve kulüp, gelecek planlarında onunla sözleşme yenilemeyi düşünmediğini çoktan bildirdi. Sezon sonunda yollar ayrılacak ve Juventus, ne zaman ve nasıl harekete geçeceğini belirlemek için şimdiden adımlar atmaya başladı. Juventus'un yanı sıra, şu anda Bernardo Silva'ya Suudi Pro Ligi ve MLS'den bazı kulüpler de İngiltere'de kazandığından daha yüksek bir maaş teklif etmeye hazır (yaklaşık 10 milyon euro net, bu da Juve'nin bütçesi için önemli bir rakam).



