Sezonun bitmesine birkaç ay kala, kulüpler transfer stratejilerini planlamaya başlıyor. Hedef listesindeki oyuncularla ilk temaslar kuruluyor; amaç, rakiplerin önüne geçmek için diğer kulüplerden önce harekete geçmek. Bu bağlamda Juventus, düşük maliyetli transfer fırsatları aramak için piyasayı tarıyor. Sky Sport'un haberine göre, Bianconeri, Suudi Arabistan'da Al Hilal formasıyla geçirdiği ilk sezonda tam olarak ikna edici bir performans sergileyemeyen ve yaz aylarında Avrupa'ya geri dönebilecek olan Darwin Núñez için bir sondaj yaptı. Juve, Arap kulübüne ilk bilgi talebinde bulundu ve ardından görüşmeleri derinleştirip derinleştirmeyeceğine ya da başka hedeflere yöneleceğine karar verecek. Bianconeri, yaz aylarında da Uruguaylı forveti düşünmüştü; bu oyuncu, Napoli'nin Lucca ile anlaşmadan önce de gündemindeydi.
Juventus, Al-Hilal'den Darwin Nunez için görüşme yapıyor
BERNARDO SILVA İÇİN DE İLETİŞİM BİLGİLERİ
En çok takip edilen isimler arasında Bernardo Silva da yer alıyor. Portekizli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve kulüp, gelecek planlarında onunla sözleşme yenilemeyi düşünmediğini çoktan bildirdi. Sezon sonunda yollar ayrılacak ve Juventus, ne zaman ve nasıl harekete geçeceğini belirlemek için şimdiden adımlar atmaya başladı. Juventus'un yanı sıra, şu anda Bernardo Silva'ya Suudi Pro Ligi ve MLS'den bazı kulüpler de İngiltere'de kazandığından daha yüksek bir maaş teklif etmeye hazır (yaklaşık 10 milyon euro net, bu da Juve'nin bütçesi için önemli bir rakam).
DİĞER HEDEFLER
Önemli transfer fırsatlarının bedelsiz olarak yakalanabileceği bir piyasada, Juve, daha önce temasa geçildiği Bournemouth'un Arjantinli stoperi Marcos Senesi'yi ve Ocak ayında 10 milyon euroluk fiyat etiketi varken ilgilendikleri Leipzig'li Avusturyalı Xaver Schlager'i de listesine ekledi. Orta sahada dikkat çeken isim, Al-Ahli ile sözleşmesi sona eren ve Newcastle'dan Sandro Tonali'nin ilk gerçek alternatifi olan Franck Kessié. Sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular arasında, Bianconeri'ye Roma'dan Celik ve Barcelona'dan Lewandowski de adını yazdırdı.