Juventus, 30 Haziran’a kadar sermaye kazancı elde etme yarışı: Miretti ilk kurban oldu

Juventus, bütçe hedeflerine ve UEFA Finansal Fair Play kurallarının gerektirdiği parametrelere uymak için 30 Haziran’a kadar yaklaşık 12-13 milyon avro sermaye kazancı elde etmek zorundadır. Bu, kulüp yönetimi için hassas bir görev olup, kulübün altyapısında yetişen yeteneklerden birinin satışıyla gerçekleştirilebilir.





Listenin en başında Fabio Miretti’nin adı yer alıyor. A takımda şimdiden 106 maça çıkıp 3 gol atan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu, önemli bir satış kârı elde etmek için en acil çözümlerden birini temsil ediyor. Kendi altyapısından yetişen bir oyuncu olması nedeniyle, satışından elde edilecek gelir neredeyse tamamen bilanço kârına dönüşecektir. Unutmayalım ki, bu bilanço bir yıl içinde, yani 30 Haziran 2027 tarihine kadar, 100 milyon avroluk satış gelirine ihtiyaç duyacak.