GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerJürgen Klopp-Mohamed Salah gerçeği herkesi şaşırttıM. SalahAntonyLiverpoolJ. KloppTransfersM. UnitedPremier LigLiverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgili verdiği karar ortaya çıktı ve herkesi adeta şoke etti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaKlopp Antony hamlesini düşündüSalah 2022'de yeni bir anlaşma imzaladıAntony Man Utd'da büyük bir fiyasko olduFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱