Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Jurgen Klopp Mohamed Salah AntonyGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Jürgen Klopp-Mohamed Salah gerçeği herkesi şaşırttı

M. SalahAntonyLiverpoolJ. KloppTransfersM. UnitedPremier Lig

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgili verdiği karar ortaya çıktı ve herkesi adeta şoke etti.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Klopp Antony hamlesini düşündü
  • Salah 2022'de yeni bir anlaşma imzaladı
  • Antony Man Utd'da büyük bir fiyasko oldu
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱