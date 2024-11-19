Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgili verdiği karar ortaya çıktı ve herkesi adeta şoke etti.

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Salah 2022'de yeni bir anlaşma imzaladı

Antony Man Utd'da büyük bir fiyasko oldu Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱