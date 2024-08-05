Julian Alvarez Man City 2023-24Getty
Richard Mills ve Can Özer

Julian Alvarez'in bonservis ücreti İspanya'da isyan çıkardı

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Futbolseverler, Manchester City'den Alvarez'in en az 70 milyon sterlin karşılığında Atleti'ye katılabileceği haberlerine şaşkınlıkla tepki verdi.

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  • Alvarez Man City'den ayrılmak istiyor
  • Atletico 70 milyon sterlinlik olası bir anlaşmaya yakın
  • Futbol taraftarları hamle karşısında şoke oldu
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