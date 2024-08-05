Julian Alvarez'in bonservis ücreti İspanya'da isyan çıkardı

GettyRichard Mills ve Can ÖzerJulian Alvarez'in bonservis ücreti İspanya'da isyan çıkardıJulian AlvarezAtletico MadridM.CityLa LigaPremier LigTransfersFutbolseverler, Manchester City'den Alvarez'in en az 70 milyon sterlin karşılığında Atleti'ye katılabileceği haberlerine şaşkınlıkla tepki verdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowAlvarez Man City'den ayrılmak istiyorAtletico 70 milyon sterlinlik olası bir anlaşmaya yakınFutbol taraftarları hamle karşısında şoke olduHaberin devamı aşağıda