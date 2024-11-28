Jude Bellingham, Kylian Mbappe'yi yerin dibine soktu

CBS Sports GolazoCan ÖzerJude Bellingham, Kylian Mbappe'yi yerin dibine soktuK. MbappeReal MadridLiverpool - Real MadridŞampiyonlar LigiJ. BellinghamTaraftarlar, Real Madridli takım arkadaşları tarafından görmezden gelinmesinin ardından Mbappe'yi 'kaybolmuş' olarak tanımladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaFootage emerges of Madrid players in Anfield tunnelMbappe ignored by Bellingham and other team-matesFans on social media say he looks 'lost'Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱