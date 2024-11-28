Kylian Mbappe Real Madrid tunnelCBS Sports Golazo
Can Özer

Jude Bellingham, Kylian Mbappe'yi yerin dibine soktu

K. MbappeReal MadridLiverpool - Real MadridŞampiyonlar LigiJ. Bellingham

Taraftarlar, Real Madridli takım arkadaşları tarafından görmezden gelinmesinin ardından Mbappe'yi 'kaybolmuş' olarak tanımladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Footage emerges of Madrid players in Anfield tunnel
  • Mbappe ignored by Bellingham and other team-mates
  • Fans on social media say he looks 'lost'
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