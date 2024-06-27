Jude Bellingham England Euro 2024Getty
Can Özer

Jude Bellingham'dan korkutucu itiraf: 'Öldüğümü hissettim!'

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Bellingham'ın Slovenya karşısında "kesinlikle ölü" olduğunu itiraf etmesi, İngiliz yıldızın Euro 2024'te tükenmişlik yaşadığı endişelerine yol açtı.

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  • Bellingham, Real Madrid için yıldızlaştı
  • Sırbistan karşısında İngiltere için etkileyiciydi
  • Slovenya karşısında "öldüğünü" söyledi
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