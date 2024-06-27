GettyCan ÖzerJude Bellingham'dan korkutucu itiraf: 'Öldüğümü hissettim!'Jude BellinghamİngiltereSlovenyaEuropean ChampionshipReal MadridLa Ligaİngiltere - SlovenyaBellingham'ın Slovenya karşısında "kesinlikle ölü" olduğunu itiraf etmesi, İngiliz yıldızın Euro 2024'te tükenmişlik yaşadığı endişelerine yol açtı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBellingham, Real Madrid için yıldızlaştıSırbistan karşısında İngiltere için etkileyiciydiSlovenya karşısında "öldüğünü" söylediHaberin devamı aşağıda