CA Osasuna v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Jude Bellingham'a şok ceza! Hakeme ettiği küfür başına iş açtı

J. BellinghamReal MadridOsasuna - Real MadridLa Liga

Jude Bellingham, Osasuna ile berabere kaldıkları maçta hakeme küfür ettiği iddiasının ardından 12 maçlık cezayla karşı karşıya.

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  • Bellingham'ın hakeme "s...tir" dediği iddia ediliyor
  • Orta saha oyuncusu aksini savunuyor
  • 12 maç ceza alabilir
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