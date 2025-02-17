Jude Bellingham'a şok ceza! Hakeme ettiği küfür başına iş açtı

Getty Images Sportİdil Erin TetikJude Bellingham'a şok ceza! Hakeme ettiği küfür başına iş açtıJ. BellinghamReal MadridOsasuna - Real MadridLa LigaJude Bellingham, Osasuna ile berabere kaldıkları maçta hakeme küfür ettiği iddiasının ardından 12 maçlık cezayla karşı karşıya.Makaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinHaberin devamı aşağıdaBellingham'ın hakeme "s...tir" dediği iddia ediliyorOrta saha oyuncusu aksini savunuyor12 maç ceza alabilirGOAL'u WhatsApp'tan takip edin! 🟢📱