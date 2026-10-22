Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesi, zirve için birbiriyle çekişen, ancak ikisi de liderliği elinde bulundurmayan iki takımı; Al Hilal ile Al Fetih'i karşı karşıya getirecek.

İki takım da maça neredeyse aynı durumda giriyor. Al Hilal, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve tek mağlubiyetten topladığı 13 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sıradaki Al Fetih için de durum tamamen aynı.

Gol istatistiklerinde bile "Lider" yalnızca tek golle önde; Al Hilal'in oyuncuları 15 gol kaydederken, Al Fetih 14 golde kaldı. İki takımın da kalesi 6 gol gördü.

Bu karşılaşma aslında 5 ay önce, tam olarak Joy Elit Ligi'nin geçen sezonki finalinde tekrarlanacaktı; ancak bunun gerçekleşmemesine neden olan Al Hilal oldu.

Al Hilal, Al Hazm karşısında finale yükselmek için en büyük favori olarak çıktığı yarı final maçına rağmen, gidiş-dönüş maçlarının toplamında 4-2'lik sürpriz bir mağlubiyet aldı.

Diğer taraftan Al Fetih, yarı finalde Al Kadisiyye'yi geçmeyi başardı ve karşısında bir başka sürprize imza atan Al Hazm'ı buldu. Al Hazm, finali 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.