Suudi Arabistan futbol taraftarları, Joy Elit Ligi (Suudi 21 Yaş Altı Ligi) müsabakalarının sekizinci hafta maçlarının başlamasıyla yeniden heyecan dolu bir randevuya çıkacak.
Joy Elit Ligi: Al Hilal eksik bir finalde, Al Ahli ise Al Ittihad'ın tek fatihine meydan okuyor
Goju Elit Ligi sekizinci hafta maçları
Sekizinci haftanın maçları yarından sonraki gün, 25 Ekim Pazar günü başlıyor. Al-Faisali, Sihat'ta Al-Khaleej'e konuk olurken, Al-Ittifaq, Dammam'da Al-Taawoun'u ağırlayacak; Al-Riyadh ise Suudi başkentinde Al-Khaleed ile karşılaşacak.
Al-Hilal, haftanın en güçlü maçlarından birine çıkacak ve Riyad'daki sahasında Al-Fateh'i ağırlayacak. Al-Najma, Unayzah'taki Eğitim Müdürlüğü Stadı'nda Al-Watan ile karşılaşırken, Al-Jubail, Al-Jouf'ta Al-Orobah'a konuk olacak.
İlk günün maçları Cidde kentindeki iki ağır sıklet karşılaşmayla sona erecek. Al-Ahli, Damac ile; Al-Ittihad ise Neom ile karşı karşıya gelecek.
26 Ekim Pazartesi günü oynanacak ikinci gün ise 4 maça sahne olacak. Gün, Al-Rass'ta Al-Hazem ile Al-Wehda arasındaki maçla başlayacak; Al-Okhdood, Abha'daki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda Al-Feiha ile karşılaşacak.
Al-Ansar, Medine'de Al-Tadamon ile karşılaşırken, haftanın maçları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Nassr ile Al-Qadisiyah arasındaki çetin bir mücadeleyle sona erecek.
Al Hilal ve Al Fateh: eksik bir final
Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesi, zirve için birbiriyle çekişen, ancak ikisi de liderliği elinde bulundurmayan iki takımı; Al Hilal ile Al Fetih'i karşı karşıya getirecek.
İki takım da maça neredeyse aynı durumda giriyor. Al Hilal, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve tek mağlubiyetten topladığı 13 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sıradaki Al Fetih için de durum tamamen aynı.
Gol istatistiklerinde bile "Lider" yalnızca tek golle önde; Al Hilal'in oyuncuları 15 gol kaydederken, Al Fetih 14 golde kaldı. İki takımın da kalesi 6 gol gördü.
Bu karşılaşma aslında 5 ay önce, tam olarak Joy Elit Ligi'nin geçen sezonki finalinde tekrarlanacaktı; ancak bunun gerçekleşmemesine neden olan Al Hilal oldu.
Al Hilal, Al Hazm karşısında finale yükselmek için en büyük favori olarak çıktığı yarı final maçına rağmen, gidiş-dönüş maçlarının toplamında 4-2'lik sürpriz bir mağlubiyet aldı.
Diğer taraftan Al Fetih, yarı finalde Al Kadisiyye'yi geçmeyi başardı ve karşısında bir başka sürprize imza atan Al Hazm'ı buldu. Al Hazm, finali 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Al Ahly, Al Ittihad'ı deviren tek takıma karşı
Buna karşılık Al Ahli, hiç de kolay olmayan bir maçta Damac'ı ağırlayacağı karşılaşmada yeniden rotasına dönmeyi hedefliyor.
Al Ahli, geçen hafta elit lige yeni yükselen Al Tadamon ile 3-3 berabere kaldığı maçın yaralarını sarmaya çalışarak bu karşılaşmaya çıkıyor.
Bu beraberlik Al Ahli'yi zirveden önemli ölçüde uzaklaştırdı; puanı 15'e yükselerek puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Al Ittihad'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Bu sezon henüz hiç yenilgi almamış olmasına rağmen Al Ahli dalgalı sonuçlar üretiyor; son oynadığı 3 maçın 2'sinde berabere kaldı, bu da kulüp açısından bir tehlike işareti anlamına geliyor.
Buna karşılık Damac, geçen hafta Al Ansar'a karşı oynayacağı maçın önümüzdeki ocak ayına ertelenmesinin ardından bu karşılaşmaya daha rahat bir durumda çıkıyor.
Ancak konuk ekip bu sezon belirgin bir şekilde zorlanıyor; yalnızca tek galibiyet aldı, iki kez yenildi ve 3 beraberlik elde etti. Bu beraberliklerden biri Al Ittihad ile olup, söz konusu beraberlik Al Ittihad'ın bu sezonki tek puan kaybı oldu.
Bu sonuçlar Damac'ı puan tablosunda yalnızca 6 puanla on altıncı sıraya yerleştirdi; ancak takım Al Ahli'ye göre bir maç eksik oynadı.
Ittihad, Hilal'in en büyük kurbanlarından birine karşı
Zorluğu hiç de az olmayan bir diğer maçta ise Ittihad, Jeddah'da NEOM'u ağırlayacağı karşılaşmada bu sezon Roshn Suudi Pro Lig'de sergilediği direnci sürdürmeyi amaçlıyor.
Ittihad, bu maça zirvedeki konumunu garantilemiş olarak çıkıyor. 6 galibiyet ve 1 beraberlikten topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Al-Ahli'ye 4 puan fark atmış durumda.
Bununla birlikte "Amid" (Kaptan), ilk haftada Damac'a karşı aldığı tek beraberliğin ardından üst üste 6 maçta gelen galibiyetten oluşan rekor serisini bozmak istemiyor.
Ancak Ittihad'ın görevi, bu sezon 3 galibiyet ve 1 beraberliğe karşılık yalnızca tek bir yenilgi alan bir takım karşısında kolay olmayacak.
Fakat o tek yenilgi NEOM için kötü bir yenilgiydi; zira takım, Al-Hilal'e 4-0 kaybetti. Bu, başkent ekibinin bu sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde aldığı en büyük galibiyet oldu.
Bu sonuçlar NEOM'u, 7 hafta geride kalmasına rağmen yalnızca 5 maç oynamış olmasına karşın, 10 puanla puan tablosunda onuncu sıraya yerleştirdi.
Al Nassr ve Al Qadsiah: Kapanışın gözdesi
Suudi Roshn Ligi'nde Al Nassr ile Al Qadsiah maçı, unvanın sahibi ile bu sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından birini karşı karşıya getiren ateşli bir zirve mücadelesi olarak sınıflandırılabilir; ancak durum Jwy Elite Ligi'nde biraz farklı.
Maç bu kez büyük sıkıntı yaşayan iki takımı karşı karşıya getiriyor. Al Qadsiah, tam 7 maç oynamasına rağmen 11 puanla puan tablosunda sekizinci sırada yer alıyor; bu maçların 3'ünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve aynı sayıda maç da kaybetti.
Ancak durum Al Nassr kulübü için daha kötü; zira 5 maç oynadıktan sonra iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetten topladığı yalnızca 7 puanla puan tablosunda on beşinci sırada bulunuyor.
Genel olarak Al Nassr, Jwy Elite Ligi'nde son 4 haftadan yalnızca 4 puan toplayabildi; bunları Damac karşısında elde ettiği tek galibiyet ve Al Wehda ile yaptığı beraberlikten topladı, buna karşılık Al Fateh ve Al Feiha'ya karşı iki mağlubiyet aldı.
"El Alami", Jwy Elite Ligi'nde birçok seçkin yeteneğe sahip olan Al Qadsiah karşısında değerli olacak bir galibiyet elde ederek omuzlarındaki tozu mümkün olan en iyi şekilde silkelemeyi hedefliyor.
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