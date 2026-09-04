Jose Mourinho, Ferland Mendy'yi Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı

Mourinho'nun A Listesi'nde çok az sürpriz var, ancak B Listesi kulübün Castilla sıralarından gelen heyecan verici yükselen yeteneklerle önemli ölçüde güçlendirildi. Yeni transfer Sergio Martinez'in de yer aldığı toplam 11 genç takım oyuncusu kadroya dahil edildi ve kendisine 38 numaralı forma verildi. Kaleciler Sergio Mestre ile Javi Navarro gibi gelecek vadeden gençlerin yanı sıra Fortea ve Joan Martinez gibi savunmacılar da önemli yedek seçenekleri sunuyor.