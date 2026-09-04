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Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty
Alvino Hanafi

Çeviri:

Jose Mourinho, Ferland Mendy'yi Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı

Real Madrid
F. Mendy
Şampiyonlar Ligi
S. Martinez

Ferland Mendy, Jose Mourinho tarafından Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. Fransız savunmacı Avrupa listesinde yer almazken, Eder Militao ve Rodrygo gibi sakat yıldızlar kadroya dahil edildi.

  • Dikkat çeken bir Avrupalı eksikliği

    Ferland Mendy, yaklaşan lig aşaması için Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayarak büyük bir darbe aldı. Geçen sezonun sonlarına doğru sakatlanan Fransız savunmacı, kulübün UEFA'ya sunduğu resmî listede bulunmuyor. Dikkat çeken yokluğu, Jose Mourinho'nun gelecek hafta Santiago Bernabeu'da Inter'e karşı oynanacak açılış maçı öncesinde kıta kadrosunu son hâline getirdiği sırada geldi.

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    Diğer sakat yıldızların da kadroya dahil edilmesi

    Mendy tamamen kadro dışında kalırken, Mourinho Avrupa planlarında uzun süreli sakatlıkları bulunan diğer isimleri dahil etmeyi tercih etti. Hem Eder Militao hem de Rodrygo, kulübün A takımındaki diğer yıldızlarla birlikte başarıyla kaydedildi. Bu karar, teknik ekibin zorlu geçecek Avrupa serüveni öncesinde kadro derinliği ve oyuncuların fiziksel durumunu yönetirken dikkatli bir denge kurduğunu ortaya koyuyor.

  • Genç yetenek kadroyu güçlendiriyor

    Mourinho'nun A Listesi'nde çok az sürpriz var, ancak B Listesi kulübün Castilla sıralarından gelen heyecan verici yükselen yeteneklerle önemli ölçüde güçlendirildi. Yeni transfer Sergio Martinez'in de yer aldığı toplam 11 genç takım oyuncusu kadroya dahil edildi ve kendisine 38 numaralı forma verildi. Kaleciler Sergio Mestre ile Javi Navarro gibi gelecek vadeden gençlerin yanı sıra Fortea ve Joan Martinez gibi savunmacılar da önemli yedek seçenekleri sunuyor.

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  • Odak yurt içi mücadelelere kayıyor

    Şampiyonlar Ligi kadrosu resmen kesinleşmişken, Real Madrid şimdi dikkatini hızla yeniden yüksek riskli iç saha görevlerine çevirmek zorunda. Mourinho'nun ekibi, La Cartuja'da Real Betis'e karşı zorlu bir maça hazırlanırken, Sergio Martinez gibi ilk kez kadroya çağrılan isimler şimdiden A takıma davet aldı. Real Madrid yakın vadeli iç saha engellerini aşmaya çalışırken, Mendy ise kenardan izlemek ve rehabilitasyon sürecine odaklanmak zorunda kalacak.

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