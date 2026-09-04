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Jose Mourinho, Ferland Mendy'yi Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı
Dikkat çeken bir Avrupalı eksikliği
Ferland Mendy, yaklaşan lig aşaması için Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayarak büyük bir darbe aldı. Geçen sezonun sonlarına doğru sakatlanan Fransız savunmacı, kulübün UEFA'ya sunduğu resmî listede bulunmuyor. Dikkat çeken yokluğu, Jose Mourinho'nun gelecek hafta Santiago Bernabeu'da Inter'e karşı oynanacak açılış maçı öncesinde kıta kadrosunu son hâline getirdiği sırada geldi.
- AFP
Diğer sakat yıldızların da kadroya dahil edilmesi
Mendy tamamen kadro dışında kalırken, Mourinho Avrupa planlarında uzun süreli sakatlıkları bulunan diğer isimleri dahil etmeyi tercih etti. Hem Eder Militao hem de Rodrygo, kulübün A takımındaki diğer yıldızlarla birlikte başarıyla kaydedildi. Bu karar, teknik ekibin zorlu geçecek Avrupa serüveni öncesinde kadro derinliği ve oyuncuların fiziksel durumunu yönetirken dikkatli bir denge kurduğunu ortaya koyuyor.
Genç yetenek kadroyu güçlendiriyor
Mourinho'nun A Listesi'nde çok az sürpriz var, ancak B Listesi kulübün Castilla sıralarından gelen heyecan verici yükselen yeteneklerle önemli ölçüde güçlendirildi. Yeni transfer Sergio Martinez'in de yer aldığı toplam 11 genç takım oyuncusu kadroya dahil edildi ve kendisine 38 numaralı forma verildi. Kaleciler Sergio Mestre ile Javi Navarro gibi gelecek vadeden gençlerin yanı sıra Fortea ve Joan Martinez gibi savunmacılar da önemli yedek seçenekleri sunuyor.
Odak yurt içi mücadelelere kayıyor
Şampiyonlar Ligi kadrosu resmen kesinleşmişken, Real Madrid şimdi dikkatini hızla yeniden yüksek riskli iç saha görevlerine çevirmek zorunda. Mourinho'nun ekibi, La Cartuja'da Real Betis'e karşı zorlu bir maça hazırlanırken, Sergio Martinez gibi ilk kez kadroya çağrılan isimler şimdiden A takıma davet aldı. Real Madrid yakın vadeli iç saha engellerini aşmaya çalışırken, Mendy ise kenardan izlemek ve rehabilitasyon sürecine odaklanmak zorunda kalacak.
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