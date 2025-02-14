Jose Mourinho Jan VertonghenGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Jose Mourinho: "Evlatlarım, bana karşı mücadele etti"

J. MourinhoJ. VertonghenEuropa LeagueFenerbahçe - AnderlechtFenerbahçeAnderlecht

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'ndeki maçın ardından eski oyuncularını andı.

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  • Mourinho, Fenerbahçe'yi Anderlecht karşısında zafere taşıdı
  • Eski Spurs oyuncusu Vertonghen ile kucaklaştı
  • Hâlâ Belçikalı'ya yakın olduğunu itiraf ediyor
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