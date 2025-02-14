Jose Mourinho: "Evlatlarım, bana karşı mücadele etti"

Getty/GOALİdil Erin TetikJose Mourinho: "Evlatlarım, bana karşı mücadele etti"J. MourinhoJ. VertonghenEuropa LeagueFenerbahçe - AnderlechtFenerbahçeAnderlechtFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'ndeki maçın ardından eski oyuncularını andı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMourinho, Fenerbahçe'yi Anderlecht karşısında zafere taşıdıEski Spurs oyuncusu Vertonghen ile kucaklaştıHâlâ Belçikalı'ya yakın olduğunu itiraf ediyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱