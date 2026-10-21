Mourinho'ya basın toplantısında, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius'un ilk 11'de dokunulmaz bir isim olarak görülüp görülmediği özellikle soruldu. Teknik direktör, her zamanki gibi doğrudan ve tavizsiz bir yanıt verdi.

“Dokunulmaz olan armadır,” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dokunulmaz oyuncu kavramını sevmiyorum. Oyuncuları dokunulmaz kılan şey statüleri, kaptanlık pazubandı ya da kulüpte geçirdikleri yıllar değildir.”