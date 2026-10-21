AFP
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Jose Mourinho'dan Real Madrid'deki Vinicius Jr.'a sert uyarı: “Arma dokunulmaz!”
Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması
Mourinho, takımını yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçına hazırlarken Real Madrid City'de basının karşısına çıktı. Portekizli teknik direktör, Alman ekibi RB Leipzig ile oynanacak kritik Avrupa mücadelesi öncesinde konuştu.
Real Madrid, turnuvadaki ağırlığını hissettirmek istiyor. Mourinho ise oyuncularının konsantrasyonunu korumasına önem veriyor. Teknik direktör, basın toplantısında tüm kadrosu için net bir ölçüt ortaya koydu.
Deneyimli teknik direktör, kendi yönetiminde yalnızca itibarıyla kimsenin forma şansı elde edemeyeceğini açıkça belirtti. Kulübün her oyuncudan daha önemli olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
“Arma dokunulmazdır”
Mourinho'ya basın toplantısında, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius'un ilk 11'de dokunulmaz bir isim olarak görülüp görülmediği özellikle soruldu. Teknik direktör, her zamanki gibi doğrudan ve tavizsiz bir yanıt verdi.
“Dokunulmaz olan armadır,” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dokunulmaz oyuncu kavramını sevmiyorum. Oyuncuları dokunulmaz kılan şey statüleri, kaptanlık pazubandı ya da kulüpte geçirdikleri yıllar değildir.”
Seçimi performans belirler
Mourinho, takım seçimine ilişkin yaklaşımını yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde açıkladı. Geçmiş başarıların veya soyunma odasındaki algılanan hiyerarşinin kararlarını etkilemeyeceğini vurguladı.
“Bu, onlar için ne kadar para ödendiğiyle de ilgili değil,” diye devam etti Mourinho. “Bir oyuncuyu vazgeçilmez kılan, sahadaki performansıdır.”
- Getty Images Sport
Leipzig sınavına hazırlık
Madrid, Mourinho'nun taleplerini şimdi Leipzig karşısında sahada güçlü bir performansa dönüştürmeli. Vinicius ve takım arkadaşlarının, Mourinho'nun gelecek planlarında yerlerini garantilemek için kendilerini kanıtlamaları gerekecek.
Leipzig karşısında alınacak olumlu bir sonuç, Madrid'in Avrupa'daki hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Mourinho, hangi oyuncuların bu önemli maçta öne çıkıp sahada istediği performansı sergileyeceğini yakından izleyecek.
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