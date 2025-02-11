Jorge Jesus'un Neymar itirafı tüm dünyayı şaşkına çevirdi!

Jorge Jesus, Neymar ile alakalı sürpriz bir 'U' dönüşü yaptı. Fenerbahçe'nin eski hocasının açıklamaları gündem oldu.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Neymar, Al-Hilal'de sakatlıklarla dolu bir dönem geçirdi

Jesus, Brezilyalı oyuncunun kondisyon seviyesini eleştirmişti

Ancak şimdi Neymar'ı, hocalığını yaptığı en iyi oyunculardan biri olarak selamlıyor Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱