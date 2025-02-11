Neymar Jorge JesusGetty
Soham Mukherjee ve Can Özer

Jorge Jesus'un Neymar itirafı tüm dünyayı şaşkına çevirdi!

NeymarJ. JesusAl HilalPremier LigSantos FCPaulista A1

Jorge Jesus, Neymar ile alakalı sürpriz bir 'U' dönüşü yaptı. Fenerbahçe'nin eski hocasının açıklamaları gündem oldu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Neymar, Al-Hilal'de sakatlıklarla dolu bir dönem geçirdi
  • Jesus, Brezilyalı oyuncunun kondisyon seviyesini eleştirmişti
  • Ancak şimdi Neymar'ı, hocalığını yaptığı en iyi oyunculardan biri olarak selamlıyor
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