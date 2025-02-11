Jorge Jesus'un Neymar itirafı tüm dünyayı şaşkına çevirdi!

GettySoham Mukherjee ve Can ÖzerJorge Jesus'un Neymar itirafı tüm dünyayı şaşkına çevirdi!NeymarJ. JesusAl HilalPremier LigSantos FCPaulista A1Jorge Jesus, Neymar ile alakalı sürpriz bir 'U' dönüşü yaptı. Fenerbahçe'nin eski hocasının açıklamaları gündem oldu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaNeymar, Al-Hilal'de sakatlıklarla dolu bir dönem geçirdiJesus, Brezilyalı oyuncunun kondisyon seviyesini eleştirmiştiAncak şimdi Neymar'ı, hocalığını yaptığı en iyi oyunculardan biri olarak selamlıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱