Jorge Jesus & Cristiano RonaldoGetty/GOAL
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sözleri tüm dünyada gündem oldu!

C. RonaldoAl Nassr FCPortekizPremier Lig

Al Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sözleri gündem oldu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Jesus, Al-Nassr'ın Ronaldo'sunu selamladı
  • Al-Hilal oyuncularına ilham vermesi için Portekizli yıldızı örnek gösterdi
  • CR7 ve Portekiz perşembe günü Danimarka ile karşılaşıyor
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