Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sözleri tüm dünyada gündem oldu!

Getty/GOALRitabrata Banerjee ve Can ÖzerJorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sözleri tüm dünyada gündem oldu!C. RonaldoAl Nassr FCPortekizPremier LigAl Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sözleri gündem oldu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaJesus, Al-Nassr'ın Ronaldo'sunu selamladıAl-Hilal oyuncularına ilham vermesi için Portekizli yıldızı örnek gösterdiCR7 ve Portekiz perşembe günü Danimarka ile karşılaşıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱