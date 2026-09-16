Atletico, Riyadh Air Metropolitano'da Osasuna'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sahaya tam anlamıyla hükmetti. Kapsamlı galibiyet, Diego Simeone'nin ekibini sezonun ilk bölümündeki La Liga şampiyonluk yarışında iddialı konumda tutarken, coşkulu taraftarı önünde gücünü de ortaya koydu.

Ev sahibi ekipte perdeyi 24. dakikada David açtı ve maçın tonunu belirledi. Yaz transfer döneminin bir diğer takviyesi Lee Kang-in ise ikinci yarının başlamasından dokuz dakika sonra skoru iki farklıya çıkardı; formda David'in yaptığı etkili asistin ardından soğukkanlı bir vuruşla ağları buldu.

Robin Le Normand ve Alex Baena'nın sırasıyla 63. ve 82. dakikalarda attığı goller farkı daha da açarak galibiyeti perçinledi. Ağır yenilgi sonrası Osasuna, ilk altı maçında topladığı yalnızca yedi puanla 13. sırada kaldı.