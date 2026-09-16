AFP
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Jonathan David tarihe geçti, Atletico Madrid Liga'da Osasuna'yı 4-0'la ezdi
Atletico rahat bir galibiyete uzandı
Atletico, Riyadh Air Metropolitano'da Osasuna'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sahaya tam anlamıyla hükmetti. Kapsamlı galibiyet, Diego Simeone'nin ekibini sezonun ilk bölümündeki La Liga şampiyonluk yarışında iddialı konumda tutarken, coşkulu taraftarı önünde gücünü de ortaya koydu.
Ev sahibi ekipte perdeyi 24. dakikada David açtı ve maçın tonunu belirledi. Yaz transfer döneminin bir diğer takviyesi Lee Kang-in ise ikinci yarının başlamasından dokuz dakika sonra skoru iki farklıya çıkardı; formda David'in yaptığı etkili asistin ardından soğukkanlı bir vuruşla ağları buldu.
Robin Le Normand ve Alex Baena'nın sırasıyla 63. ve 82. dakikalarda attığı goller farkı daha da açarak galibiyeti perçinledi. Ağır yenilgi sonrası Osasuna, ilk altı maçında topladığı yalnızca yedi puanla 13. sırada kaldı.
David adını tarihe yazdırdı
Gecenin öne çıkan anı, ilk yarıdaki golüyle dikkat çekici bir kilometre taşına ulaşan David'e aitti. Golcü forvet, 21. yüzyılda La Liga'daki ilk iki maçının her birinde gol atan ilk Los Rojiblancos oyuncusu oldu.
Onun tarihe geçen katkısı, ev sahibi ekibin kusursuz hücum performansının temelini oluşturdu. Sadece gol atmakla yetinmeyen David, devre arasının ardından da asist yaparak Kang-in'in kritik ikinci golünü hazırladı ve maçın yıldızı olduğunu pekiştirdi.
Eksik yıldız, Atleti'yi rayından çıkaramadı
Fark yaratan dört gollü galibiyet, yıldız forvet Julian Alvarez'in yokluğunda alındı. Arjantinli hücum oyuncusu, can sıkıcı kas problemi nedeniyle iyileşme sürecini sürdürdüğü için maç kadrosuna hiç alınmadı.
Simeone, maç öncesi basın toplantısında daha önce Alvarez'in fiziksel durumuyla ilgili sıkıntıları doğrulamış ve hücum seçenekleri konusunda küçük endişeler yaratmıştı. Ancak Atletico'nun etkileyici kadro derinliği, onun dikkat çeken yokluğunu telafi etmeye fazlasıyla yetti.
Bu kritik iç saha galibiyeti, Atletico'yu altı maç sonunda 13 puana taşıdı ve takımı La Liga tablosunda rahat bir şekilde üçüncü sıraya yerleştirdi. Böylece ekip, ezeli rakibi Real Madrid ile lig lideri Barcelona'nın sadece iki puan gerisinde yer aldı.
- AFP
Odak Madrid derbisine kayıyor
Simeone ve ekibi artık vakit kaybetmeden sezonun şu ana kadarki en büyük sınavına hazırlanmak zorunda. Atletico, büyük heyecanla beklenen ve kıran kırana geçmesi öngörülen Madrid derbisinde ezeli rakibi Real Madrid'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak.
Madrid karşısında alınacak olumlu bir sonuç, Atletico'nun devam eden şampiyonluk hedefleri açısından kritik önem taşıyacak. Yaklaşan mücadele, kırmızı-beyazlılara lig tablosunda ünlü komşularını geride bırakmak için kusursuz bir fırsat sunuyor.
Öte yandan Osasuna, İspanya'nın başkentindeki bu ağır savunma çöküşünün ardından hızla toparlanmak için çaresiz olacak. Bir sonraki maçında sahasına dönecek olan ekip, Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
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