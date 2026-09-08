Newcastle United, güney Londra'daki maçın ilk bir saatlik bölümünde can sıkıcı bir performans sergilerken kaleyi bulan yalnızca tek şut çekebildi. Millwall kalecisi Filip Marschall, yakın direğe gelen sert Willock vuruşunu müthiş bir refleksle çelerek geçit vermedi.

Ancak orta saha oyuncusunun ikinci kez engellenmesine izin yoktu ve süre ilerledikçe bunu gösterdi. Maçta 81. dakika oynanırken Lewis Hall, ceza sahasına isabetli ve sert bir orta gönderdi.

Topa en çabuk tepki veren Willock, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Millwall'un inatçı direncini sonunda kırdı. Gol, takımlarının uzun süre zorlandığını izleyen deplasmandaki Newcastle taraftarları için büyük bir rahatlama oldu.