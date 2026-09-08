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Joe Willock son dakikada vurdu, Newcastle Carabao Cup'ta Millwall'u kıl payı geçti
Newcastle, Carabao Cup’ta korkulu anlar yaşadı
Newcastle, Millwall karşısında aldığı zorlu galibiyetle Carabao Cup'ta son 16 turuna yükseldi. Jaissle, Den'deki üçüncü tur maçında güçlü bir ilk 11 sahaya sürdü. Güçlü bir kadroyla oynamasına rağmen Premier League ekibi, hücumun son bölümünde ritmini bulmakta zorlandı.
2025'in kazananı topa sahip olmada üstünlüğü kurdu ancak gecenin büyük bölümünde gol önünde son derece etkisiz göründü. Sonunda kahraman olan Willock, deplasman ekibini yaklaşan penaltı atışlarının yarattığı tehlikeden kurtardı. Onun maçın son anlarındaki belirleyici müdahalesi, Jaissle'nin sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürmesini sağladı.
- AFP
Willock, dirençli Millwall savunmasını aştı
Newcastle United, güney Londra'daki maçın ilk bir saatlik bölümünde can sıkıcı bir performans sergilerken kaleyi bulan yalnızca tek şut çekebildi. Millwall kalecisi Filip Marschall, yakın direğe gelen sert Willock vuruşunu müthiş bir refleksle çelerek geçit vermedi.
Ancak orta saha oyuncusunun ikinci kez engellenmesine izin yoktu ve süre ilerledikçe bunu gösterdi. Maçta 81. dakika oynanırken Lewis Hall, ceza sahasına isabetli ve sert bir orta gönderdi.
Topa en çabuk tepki veren Willock, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Millwall'un inatçı direncini sonunda kırdı. Gol, takımlarının uzun süre zorlandığını izleyen deplasmandaki Newcastle taraftarları için büyük bir rahatlama oldu.
Arconte, dramatik beraberlikte direğe takıldı
Willock'un golünden önce Millwall, kupada sansasyonel bir sürprize imza atmaya yaklaşmıştı. Oyuna sonradan giren Tairyk Arconte, Tino Livramento'nun savunmadaki gevşekliğini neredeyse cezalandırıyordu ancak kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra sert vuruşunda top direkten döndü.
Newcastle, diğer uçta da yoğun hayal kırıklığı yaşadığı anlar geçirdi. Konuk ekibin ilk yarının bitimine saniyeler kala yaptığı güçlü penaltı itirazı karşılıksız kaldı. Fabian Schar'ın, Millwall savunmacısı Caleb Taylor tarafından ceza sahası içinde formasından çekildiği görüldü. Ancak hakem itirazları reddetti ve Newcastle'ın sonunda akan oyunda golü bulmak zorunda kalmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Newcastle, Leeds United sınavına hazırlanıyor
Zorlu kupa sınavını başarıyla geçen Newcastle, şimdi yeniden lig maçlarına odaklanacak. Newcastle United, ivme yakalamak isterken bir sonraki Premier League karşılaşmasında Leeds United ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada Millwall ise toparlanıp Championship'te üst sıralara tırmanmaya odaklanmak zorunda. Millwall, yaklaşan lig maçında Blackburn Rovers'ı konuk edecek.
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