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Millwall v Newcastle United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Joe Willock son dakikada vurdu, Newcastle Carabao Cup'ta Millwall'u kıl payı geçti

Newcastle United
J. Willock
Lig Kupası
Millwall - Newcastle United
Millwall

Joe Willock, Newcastle United'ın Championship ekibi Millwall karşısında yaşadığı korkuya rağmen Carabao Cup'ta son 16'ya kalmasını sağlayan geç golü attı. Matthias Jaissle'ın ekibi, orta saha oyuncusu sonunda The Den'de kilidi açana kadar gol yollarında zorlandı.

  • Newcastle, Carabao Cup’ta korkulu anlar yaşadı

    Newcastle, Millwall karşısında aldığı zorlu galibiyetle Carabao Cup'ta son 16 turuna yükseldi. Jaissle, Den'deki üçüncü tur maçında güçlü bir ilk 11 sahaya sürdü. Güçlü bir kadroyla oynamasına rağmen Premier League ekibi, hücumun son bölümünde ritmini bulmakta zorlandı.

    2025'in kazananı topa sahip olmada üstünlüğü kurdu ancak gecenin büyük bölümünde gol önünde son derece etkisiz göründü. Sonunda kahraman olan Willock, deplasman ekibini yaklaşan penaltı atışlarının yarattığı tehlikeden kurtardı. Onun maçın son anlarındaki belirleyici müdahalesi, Jaissle'nin sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürmesini sağladı.

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    Willock, dirençli Millwall savunmasını aştı

    Newcastle United, güney Londra'daki maçın ilk bir saatlik bölümünde can sıkıcı bir performans sergilerken kaleyi bulan yalnızca tek şut çekebildi. Millwall kalecisi Filip Marschall, yakın direğe gelen sert Willock vuruşunu müthiş bir refleksle çelerek geçit vermedi.

    Ancak orta saha oyuncusunun ikinci kez engellenmesine izin yoktu ve süre ilerledikçe bunu gösterdi. Maçta 81. dakika oynanırken Lewis Hall, ceza sahasına isabetli ve sert bir orta gönderdi.

    Topa en çabuk tepki veren Willock, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Millwall'un inatçı direncini sonunda kırdı. Gol, takımlarının uzun süre zorlandığını izleyen deplasmandaki Newcastle taraftarları için büyük bir rahatlama oldu.

  • Arconte, dramatik beraberlikte direğe takıldı

    Willock'un golünden önce Millwall, kupada sansasyonel bir sürprize imza atmaya yaklaşmıştı. Oyuna sonradan giren Tairyk Arconte, Tino Livramento'nun savunmadaki gevşekliğini neredeyse cezalandırıyordu ancak kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra sert vuruşunda top direkten döndü.

    Newcastle, diğer uçta da yoğun hayal kırıklığı yaşadığı anlar geçirdi. Konuk ekibin ilk yarının bitimine saniyeler kala yaptığı güçlü penaltı itirazı karşılıksız kaldı. Fabian Schar'ın, Millwall savunmacısı Caleb Taylor tarafından ceza sahası içinde formasından çekildiği görüldü. Ancak hakem itirazları reddetti ve Newcastle'ın sonunda akan oyunda golü bulmak zorunda kalmasına neden oldu.

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  • Millwall v Newcastle United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Newcastle, Leeds United sınavına hazırlanıyor

    Zorlu kupa sınavını başarıyla geçen Newcastle, şimdi yeniden lig maçlarına odaklanacak. Newcastle United, ivme yakalamak isterken bir sonraki Premier League karşılaşmasında Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

    Bu arada Millwall ise toparlanıp Championship'te üst sıralara tırmanmaya odaklanmak zorunda. Millwall, yaklaşan lig maçında Blackburn Rovers'ı konuk edecek.

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