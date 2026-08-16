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João Cancelo, Barcelona tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir adımı bekliyor

Transfers
J. Cancelo
Barcelona
Al Hilal
La Liga
Premier Lig
Portekiz
İspanya
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Portekizli sağ beki Joao Cancelo, Barcelona'ya yeniden dönme hayalini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Son saatler, Cancelo'yu Barça'ya dönüşe yaklaştırıyor gibi görünüyor. Bu durum aynı zamanda onu hem kulüpte hem de genel olarak futbolda özel bir oyuncu haline getirecek.

Mundo Deportivo gazetesi, "Bu, Cancelo'nun Barcelona formasıyla üçüncü dönemi olacak; zira bu yaz geçici olarak kulübü Al Hilal'in antrenmanlarına dönmek zorunda kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Barcelona, kulüpten ayrıldıktan sonra daha sonra geri dönen bir dizi seçkin oyuncunun dönüşüne şahit oldu, ancak bunlar yalnızca iki dönem geri döndü.

Bunun örneklerinden biri, 1995'te Parma'ya transfer olduktan sonra 1996'da Barcelona'ya dönen Hristo Stoichkov; bir diğeri ise son yıllarda Sao Paulo ile sözleşmesini fesheden ve 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Barcelona'da oynayan Dani Alves.

Ayrıca 1998'de Lazio'ya transfer olup 2000-2001 sezonunda kiralık olarak Barcelona'ya dönen Ivan de la Pena'nın durumunun üzerinden de uzun yıllar geçti.

Bir de kulübün altyapısından yetişip gelişim döneminde başka kulüplere transfer olduktan sonra ilk yuvaları Barcelona'ya profesyonel oyuncular olarak dönen isimlerin durumları var. Bunlardan Eric Garcia gibi bedelsiz dönenler, Gerard Pique ve Jordi Alba gibi geri satın alma opsiyonuyla dönenler, Dani Olmo gibi piyasa değeri üzerinden transfer edilenler ve Gerard Lopez gibi dönüşü büyük bir bedele ulaşan oyuncular bulunuyor.

Başka kulüplerde ise takımlarının formasıyla 3 dönem geçiren tanınmış oyuncular var. Sıra dışı vakalardan bazıları ise Boca Juniors'ta Carlos Tevez, Flamengo'da Adriano Leite ve Borussia Dortmund'da Nuri Şahin.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barcelona'ya 2023-2024 sezonunda transfer

    Dolayısıyla Cancelo, Barcelona ile üçüncü dönemini tamamlaması hâlinde nadir bir örnek teşkil edecek; ancak bu seferki dönüşü, büyük ihtimalle kulübe tamamen ait bir oyuncu olarak yaşayacağı ilk dönem olacak.

    Portekizli milli sağ bekin Barcelona'ya ilk gelişi, Manchester City'den kiralık olarak gerçekleşmişti.

    Eylül 2023'te, başlangıçta Pep Guardiola ile arasındaki iyi ilişkinin bozulmasının ardından Cancelo, teknik direktör Xavi Hernández'in ekibine katıldı ve sağ bek pozisyonunda görev alması planlanıyordu.

    Üzerinde anlaşılan sezonu tamamladı; dikkat çekici performanslar sergilemenin yanı sıra bazı ağır hatalar da yaptı, fakat kulüpteki ilk dönemi sona ermeden önce Barcelona'da genel olarak iyi bir izlenim bıraktı.

    2023-2024 sezonunda Portekizli oyuncu, 32'si La Liga'da ve 10'u Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 42 maça çıktı; savunma hattının ister sol ister sağ tarafında oynasın, 4 gol atıp 5 asist yaptı.

    O yılın yaz döneminde, tam olarak Ağustos 2024'te Cancelo, Manchester City'den 25 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu ve Barcelona onun süresini uzatabilecek bir konumda değildi.

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  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barcelona'ya 2025-2026 sezonunda dönüş

    2025-2026 sezonunun kış transfer döneminde, yeniden kiralık olarak Barcelona'ya dönme fırsatı doğdu.

    Bu kez oyuncuyu kiraya verecek kulüp Hilal oldu; oyuncu, bu defa Flick ile olmak üzere Barcelona teknik direktörüyle yeniden iyi bir ilişki kurmuştu.

    Cancelo, Ocak 2026'da 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Barcelona formasını giyecek bir oyuncu olarak yeniden tanıtıldı.

    Cancelo, geçen sezonun ikinci yarısında Barcelona ile toplamda 23 maça çıktı; bunların 16'sı La Liga'da, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 3'ü Kral Kupası'nda oynandı.

    Bu dönemde La Liga'da 2 gol atıp 3 gole asist yaparken, Kral Kupası'nda da bir gol pası verdi.

    Ve şimdi, 32 yaşında olan Cancelo, bu kez kalıcı ve tam olarak takımın bir oyuncusu olarak, kendisine olan bağlılığını doğrulayan sinyaller göndermeyi hiç bırakmayan kulüp Barcelona'ya dönmek istiyor.

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