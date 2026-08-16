Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Portekizli sağ beki Joao Cancelo, Barcelona'ya yeniden dönme hayalini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Son saatler, Cancelo'yu Barça'ya dönüşe yaklaştırıyor gibi görünüyor. Bu durum aynı zamanda onu hem kulüpte hem de genel olarak futbolda özel bir oyuncu haline getirecek.

Mundo Deportivo gazetesi, "Bu, Cancelo'nun Barcelona formasıyla üçüncü dönemi olacak; zira bu yaz geçici olarak kulübü Al Hilal'in antrenmanlarına dönmek zorunda kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Barcelona, kulüpten ayrıldıktan sonra daha sonra geri dönen bir dizi seçkin oyuncunun dönüşüne şahit oldu, ancak bunlar yalnızca iki dönem geri döndü.

Bunun örneklerinden biri, 1995'te Parma'ya transfer olduktan sonra 1996'da Barcelona'ya dönen Hristo Stoichkov; bir diğeri ise son yıllarda Sao Paulo ile sözleşmesini fesheden ve 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Barcelona'da oynayan Dani Alves.

Ayrıca 1998'de Lazio'ya transfer olup 2000-2001 sezonunda kiralık olarak Barcelona'ya dönen Ivan de la Pena'nın durumunun üzerinden de uzun yıllar geçti.

Bir de kulübün altyapısından yetişip gelişim döneminde başka kulüplere transfer olduktan sonra ilk yuvaları Barcelona'ya profesyonel oyuncular olarak dönen isimlerin durumları var. Bunlardan Eric Garcia gibi bedelsiz dönenler, Gerard Pique ve Jordi Alba gibi geri satın alma opsiyonuyla dönenler, Dani Olmo gibi piyasa değeri üzerinden transfer edilenler ve Gerard Lopez gibi dönüşü büyük bir bedele ulaşan oyuncular bulunuyor.

Başka kulüplerde ise takımlarının formasıyla 3 dönem geçiren tanınmış oyuncular var. Sıra dışı vakalardan bazıları ise Boca Juniors'ta Carlos Tevez, Flamengo'da Adriano Leite ve Borussia Dortmund'da Nuri Şahin.