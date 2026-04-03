Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
Jesus: Ronaldo bencil değil... Bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettim

Portekizli teknik direktör, Al-Najma'ya attığı beş golün ardından içini döktü

Al-Nasr takımının teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Najma'yı 5-2'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından heyecan verici açıklamalarda bulundu. Jesus, oyuncularının performansından bahsederken, bu büyük zaferin perde arkasını da anlattı.

Al-Nasr, Roshen Ligi'nde puanını 70'e yükselterek, Al-Hilal ile arasındaki farkı geçici olarak 6 puana çıkardı.

    Ronaldo bencil biri değil

    Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun neden oyundan alındığını açıklayarak şunları söyledi: "Cristiano son iki maçta forma giymedi, bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettik, özellikle de iki gol öne geçtikten sonra. Bu da bize onu fiziksel olarak daha iyi yönetme fırsatı verdi."

    Ve ekledi: "Skor berabere olsaydı, şüphesiz maçın sonuna kadar devam ederdi, ancak koşullar bu anda oyundan çıkmasına izin verdi."

    Portekizli teknik direktör, Ronaldo'nun zihniyetini överek şunları söyledi: "Çok profesyonel bir oyuncu, bencil değil. Hat-trick yapmak için sahada kalabilirdi, ancak takımın çıkarını ön planda tuttu ve dinlenmek için oyundan çıkmayı kabul etti."

    Zaferin dezavantajları

    Büyük galibiyete rağmen Jesus, takımının performansındaki bazı olumsuz yönlere ilişkin endişelerini gizlemedi ve önümüzdeki dönemde düzeltilmesi gereken hususlar olduğunu vurguladı.

    Jesus yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim için en önemli şey galibiyetti ve bunu 5-2'lik skorla başardık, ancak rakip maçın bazı bölümlerinde bize zorluk çıkardı, iyi bir savunma performansı sergiledi ve ayrıca çok iyi bir forveti var."

    "En belirgin olumsuzluk, iki gol yememizdi. Bu, istemediğimiz bir şey ve bunu bir an önce düzeltmek için çalışmalıyız. Ancak genel olarak doğru yönde ilerliyoruz ve adım adım ilerlemeye devam ediyoruz" diye ekledi.

    Portekizli teknik direktör savunma performansına da değinerek, "Bugün savunma açısından en iyi halimizde değildik, özellikle de arka hatlarda. Martinez'in yokluğu dengemizi etkiledi" dedi.

    Konuşmasına bazı oyuncuların durumuna değinerek devam eden teknik direktör, "Simakan en iyi formunda değildi ve özellikle ikinci yarıda yorgunluğu açıkça belliydi, bu yüzden onu korumak için oyundan almaya karar verdik" dedi.

  • Hayranlara bir mesaj

    Georgi Jesus, Al-Nassr taraftarlarına özel bir mesaj göndererek, takıma verdikleri büyük desteği övdü ve şöyle dedi: "Ortam harikaydı; taraftarlar şampiyon bir takım yaratır ve biz onlardan her zaman bunu bekliyoruz."

    Ve ekledi: "Bu desteğin sezon boyunca devam etmesini bekliyoruz, çünkü hedeflerimize ulaşmak ve şampiyonluk yarışında ilerlemek için önemli bir unsur."

