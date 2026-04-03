Jesus: Ronaldo bencil değil... Bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettim

Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun neden oyundan alındığını açıklayarak şunları söyledi: "Cristiano son iki maçta forma giymedi, bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettik, özellikle de iki gol öne geçtikten sonra. Bu da bize onu fiziksel olarak daha iyi yönetme fırsatı verdi."

Ve ekledi: "Skor berabere olsaydı, şüphesiz maçın sonuna kadar devam ederdi, ancak koşullar bu anda oyundan çıkmasına izin verdi."

Portekizli teknik direktör, Ronaldo'nun zihniyetini överek şunları söyledi: "Çok profesyonel bir oyuncu, bencil değil. Hat-trick yapmak için sahada kalabilirdi, ancak takımın çıkarını ön planda tuttu ve dinlenmek için oyundan çıkmayı kabul etti."