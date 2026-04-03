Jesus: Ronaldo bencil değil... Bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettim

Büyük galibiyete rağmen Jesus, takımının performansındaki bazı olumsuz yönlere ilişkin endişelerini gizlemedi ve önümüzdeki dönemde düzeltilmesi gereken hususlar olduğunu vurguladı.
Jesus yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim için en önemli şey galibiyetti ve bunu 5-2'lik skorla başardık, ancak rakip maçın bazı bölümlerinde bize zorluk çıkardı, iyi bir savunma performansı sergiledi ve ayrıca çok iyi bir forveti var."
"En belirgin olumsuzluk, iki gol yememizdi. Bu, istemediğimiz bir şey ve bunu bir an önce düzeltmek için çalışmalıyız. Ancak genel olarak doğru yönde ilerliyoruz ve adım adım ilerlemeye devam ediyoruz" diye ekledi.
Portekizli teknik direktör savunma performansına da değinerek, "Bugün savunma açısından en iyi halimizde değildik, özellikle de arka hatlarda. Martinez'in yokluğu dengemizi etkiledi" dedi.
Konuşmasına bazı oyuncuların durumuna değinerek devam eden teknik direktör, "Simakan en iyi formunda değildi ve özellikle ikinci yarıda yorgunluğu açıkça belliydi, bu yüzden onu korumak için oyundan almaya karar verdik" dedi.