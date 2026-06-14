Ciddi bir proje, iddialı bir hedef. Japonya futbol dünyasına hakim olmak, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor ve bunun için kendine bir son tarih belirledi: 2050. 1992 yılında, Japon futbolunun bir kriz döneminde ve daha önce hiçbir Dünya Kupası finallerine katılamamışken, Japonya 2092 yılına kadar altın kupayı kazanmayı hedefleyen "Yüz Yıllık Vizyon"unu açıkladı. 2005 yılında, iki Dünya Kupası katılımının ardından (1998 ve 2002), Japonya Futbol Federasyonu bu tarihi öne aldı: 2050 yılı hedef haline geldi. Hayal, bu hedefe daha erken ulaşmak ve bunu destekleyen çeşitli nedenler var.
Çeviri:
Japonya 2050'ye kadar dünya şampiyonu olacak, ancak ABD'de sürpriz yapabilir
AVRUPA JAPONU
Son yıllarda Japonya milli takımının oyuncu kalitesi yükseldi; teknik direktör Moriyasu’nun Amerika’ya götürdüğü 26 oyuncudan sadece üçü J-League’de oynuyor: FC Tokyo forması giyen 1986 doğumlu eski Inter oyuncusu Yuto Nagatomo ile ikinci ve üçüncü kaleciler Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) ve Tomoki Hayakama (Kashima Antlers). Diğer tüm oyuncular Avrupa'da oynuyor (ve kazanıyor). Sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek olan Minamino, Mitoma ve Wataru Eno gibi yıldız oyuncular olmasa da, Samurai Blue güçlü ve eksiksiz bir takım ve sürprizler yaratabilir. Tıpkı 2022'de Fas'ın yaptığı gibi.
KOLLEKTİFİN GÜCÜ
"Herkes devreye girmeye hazır" felsefesi, Japonya'nın gerçek gücüdür. Eksiklikler bir mazeret değildir; Amerika'da bazı yıldız oyuncuların yer almayacağı doğru olsa da, kadroya çağrılanlar son iki yıldır çok iyi işleyen, kendini kanıtlamış bir mekanizmanın parçasıdır. Samurai Blue, Dünya Kupası'na katılma hakkını ilk kazanan takım oldu ve son altı hazırlık maçını kazanarak İskoçya, İngiltere ve Brezilya'yı yendi. Mart 2024'ten bu yana 26 maç oynadı ve sadece iki kez kaybetti: 5 Haziran 2025'te, Dünya Kupası'na katılma hakkı çoktan elde edilmişken Avustralya'ya karşı ve 10 Eylül 2025'te, Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan bir hazırlık maçında.
HEDEF: ÇEYREK FİNAL
Japonya, Dünya Kupası'nı kazanmak için değil, tarihindeki en iyi sonuç olan en azından çeyrek finale yükselmek için yola çıkıyor. 2018'de, 0-2'den 3-2'ye geri dönen Belçika'ya karşı son 16 turunda elenmiş, 2022 Katar'da ise grup aşamasında hem Almanya'yı hem de İspanya'yı yenmiş olmasına rağmen yine son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarda yenilerek turnuvaya veda etmişti. Amerika'da yolunda Hollanda (ilk maç 14 Pazar günü saat 22:00'de), Tunus ve İsveç ile karşılaşacak; grubunu kazanırsa çeyrek finale kadar potansiyel olarak kolay bir kura çekimi ile karşılaşacak. Teknik direktör Moriyasu, İzlanda'ya karşı kazanılan hazırlık maçı sonrasında çıtayı yükselterek, "Dünya şampiyonu olmak kolay değil, ancak Yamato ruhu ve Japon halkının gururu ile bunu deneyeceğiz" dedi. Şüphesiz bu bir yaz gecesi rüyası, ancak bunu hafife almamak en iyisi olacaktır.