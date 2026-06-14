Japonya 2050'ye kadar dünya şampiyonu olacak, ancak ABD'de sürpriz yapabilir

Japonya, Dünya Kupası'nı kazanmak için değil, tarihindeki en iyi sonuç olan en azından çeyrek finale yükselmek için yola çıkıyor. 2018'de, 0-2'den 3-2'ye geri dönen Belçika'ya karşı son 16 turunda elenmiş, 2022 Katar'da ise grup aşamasında hem Almanya'yı hem de İspanya'yı yenmiş olmasına rağmen yine son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarda yenilerek turnuvaya veda etmişti. Amerika'da yolunda Hollanda (ilk maç 14 Pazar günü saat 22:00'de), Tunus ve İsveç ile karşılaşacak; grubunu kazanırsa çeyrek finale kadar potansiyel olarak kolay bir kura çekimi ile karşılaşacak. Teknik direktör Moriyasu, İzlanda'ya karşı kazanılan hazırlık maçı sonrasında çıtayı yükselterek, "Dünya şampiyonu olmak kolay değil, ancak Yamato ruhu ve Japon halkının gururu ile bunu deneyeceğiz" dedi. Şüphesiz bu bir yaz gecesi rüyası, ancak bunu hafife almamak en iyisi olacaktır.