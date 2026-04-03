James Rodriguez, 2026 Dünya Kupası öncesinde 'şiddetli dehidrasyon' nedeniyle hastaneye kaldırıldı

34 yaşındaki oyuncunun aşırı yorgunluk belirtileri göstermesinin ardından sağlık ekibi hemen harekete geçti. FCF, olayın zamanlamasının büyük endişe yaratmasına rağmen, sorunun tekrarlayan bir kas problemi değil, tamamen sıvı dengesiyle ilgili olduğunu açıklayarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

FCF, resmi bir açıklamada, "Kolombiya Futbol Federasyonu, sağlık ekibi ve Milli Takımlar Direktörlüğü aracılığıyla, Kolombiya Milli Takımı kaptanı James Rodríguez'in sağlık durumu hakkında kamuoyuna ve basına bilgi vermek istemektedir" dedi.

"Minnesota eyaletindeki bir tıp merkeziyle iletişime geçildikten sonra, orta saha oyuncusunun sporla ilgili olmayan bir sağlık sorunu nedeniyle profesyonel gözetim altında olduğu doğrulandı. Fransa ile oynanan maçın ertesi günü, oyuncu şiddetli dehidratasyon belirtileri gösterdi ve önleyici klinik izleme ve iyileşme amacıyla son 72 saat boyunca hastanede yatması gerekti."