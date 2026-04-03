Getty Images Sport
Çeviri:
James Rodriguez, 2026 Dünya Kupası öncesinde 'şiddetli dehidrasyon' nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Kolombiya'nın simgesine sağlık sorunu
Kolombiya Futbol Federasyonu (FCF), James Rodríguez'in 72 saatlik tıbbi gözlem için Minnesota'daki bir kliniğe yatırıldığını doğruladı. Eski Real Madrid ve Everton yıldızı, Kolombiya'nın Fransa'ya 3-1 yenildiği son maçın ardından "şiddetli dehidrasyon" sorunu yaşadı ve acil tedaviye ihtiyaç duydu.
- Getty Images Sport
FCF tıbbi gelişmeler hakkında bilgi veriyor
34 yaşındaki oyuncunun aşırı yorgunluk belirtileri göstermesinin ardından sağlık ekibi hemen harekete geçti. FCF, olayın zamanlamasının büyük endişe yaratmasına rağmen, sorunun tekrarlayan bir kas problemi değil, tamamen sıvı dengesiyle ilgili olduğunu açıklayarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
FCF, resmi bir açıklamada, "Kolombiya Futbol Federasyonu, sağlık ekibi ve Milli Takımlar Direktörlüğü aracılığıyla, Kolombiya Milli Takımı kaptanı James Rodríguez'in sağlık durumu hakkında kamuoyuna ve basına bilgi vermek istemektedir" dedi.
"Minnesota eyaletindeki bir tıp merkeziyle iletişime geçildikten sonra, orta saha oyuncusunun sporla ilgili olmayan bir sağlık sorunu nedeniyle profesyonel gözetim altında olduğu doğrulandı. Fransa ile oynanan maçın ertesi günü, oyuncu şiddetli dehidratasyon belirtileri gösterdi ve önleyici klinik izleme ve iyileşme amacıyla son 72 saat boyunca hastanede yatması gerekti."
Sezonun açılış maçı öncesinde form durumu endişeleri
Rodriguez, 17 Haziran'da Kolombiya'nın Özbekistan ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde formunu kanıtlamak için zamanla yarışıyor. Maç ritmini yakalayamaması, teknik direktör Nestor Lorenzo için giderek artan bir endişe kaynağı haline geliyor. James, 2026 yılında Minnesota United formasıyla sadece 39 dakika sahada kalabildi; MLS'deki ilk sezonunda yaşadığı çeşitli aksilikler, Kuzey Amerika'daki etkisini sınırladı.
- Getty
Şimdi ne olacak?
Minnesota United'ın sağlık ekibi, bu deneyimli oyuncunun maç yükünü yönetmek üzere artık milli takımla koordinasyon içinde çalışacak. 34 yaşındaki oyuncunun Pazar günü LA Galaxy ile oynanacak MLS maçında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.