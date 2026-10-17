AFP
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Jaap Stam'dan INEOS'a net mesaj: Manchester United'daki geleceği için mücadele eden Michael Carrick “hâlâ doğru isim”
Hollandalı, eleştirilerin hedefindeki İngiliz teknik direktöre destek verdi
Manchester United'ın eski savunmacısı, kötü başlangıca rağmen kulüp yönetiminin teknik direktörüne destek vermesini istiyor. Geçen yaz kalıcı olarak göreve getirilen teknik direktör, ocak ayından itibaren geçici teknik direktör olarak üçüncülüğü elde ettikten sonra zorlu bir dönem geçirdi. Premier League'de altı maçta alınan altı puan, Carabao Cup'ta Brighton and Hove Albion'a elenme ve Sabah'ı 4-0 yendikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet baskıyı artırdı.
- ZUMA Press Wire
Kanıtlanmış bir geçmiş, başarıyı garanti etmez.
TEAMtalk gazetecisi Graeme Bailey'ye göre Carrick, görevini kaybetme tehlikesiyle şu an için karşı karşıya değil. Ancak Chelsea ve Napoli'nin eski teknik direktörü Conte ile çalışan aracılar, geçen yaz bu göreve talip olan Conte'nin hemen göreve başlamaya hazır olduğunu bildirmek için kulüple temasa geçti. Buna rağmen Stam, deneyimli bir teknik direktör atamanın işleri tersine çevirmeyi garanti etmediğini düşünüyor.
Günümüz futbolunu Sir Alex Ferguson dönemiyle karşılaştırıp yakın dönemdeki teknik direktör atamalarına işaret eden Stam, FlashScore'a şunları söyledi: “Eskiden, Sir Alex takımın başındayken, teknik direktörlerin bir takımla çalışmak, o takımı kurmak ve sonunda başarıya ulaşmak için sanırım biraz daha fazla zamanı vardı. Günümüzde bir teknik direktörün uzun vadede başarılı olmak için o zamanı bulması çok zor.
“Sizin de söylediğiniz gibi, daha önce [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal ve [Erik] Ten Hag gibi çok deneyimli teknik direktörlerle çalıştılar. Hepsinin üst düzeyde deneyimi vardı ama başarılı olamadılar. Dolayısıyla çok deneyimli bir teknik direktör getirdiğinizde, başarılı olmak için gereken fikirlere veya çözüme sahip olacağı kesin değil.”
Kültürel anlayış, teknik direktör tercihindeki riskten ağır basıyor
Stam, Carrick'in oyuncularla güçlü ilişkisi, kulübün kimliğine dair derin bilgisi ve yönetim kuruluyla uyumu sayesinde takımı yeniden ayağa kaldıracak ideal isim olduğuna inanmaya devam ediyor.
45 yaşındaki Carrick'e uzun vadeli planını uygulaması için neden zaman tanınması gerektiğini açıklayan Stam, şunları ekledi: “Bence Michael hâlâ bu iş için doğru kişi. Oyunculara yakın birine ihtiyacınız var. Oyuncuları tanıyor, kulübün kültürünü biliyor, yönetim kurulundaki kişilerle iyi anlaşıyor. Onlar da bu işi hayata geçirebilmesi için ona güven ve zaman veriyor.
“Elbette bunu nasıl yapacağına dair bir planı olmalı. Ama muhtemelen bunu, transfer dönemlerine nasıl yaklaşacaklarını, belirli oyuncuları ne zaman kadroya katacaklarını ve bunun üzerine nasıl bir yapı kuracaklarını konuşmuşlardır. Sonrasında teknik direktörün bunu sahada göstermesi gerekir. Bir teknik direktörü göreve getirdiğinizde, sizin için gereken işi yapıp yapamayacağı her zaman belirsizdir. Ama Michael geçen sezon bunu yapabileceğini kanıtladı. Bu sezon ilerledikçe gelişeceğine ve daha iyi sonuçlar alacağına eminim.”
- Getty Images Sport
Çetin Yorkshire derbisi kararlılığı sınıyor
Tüm kulvarlarda beş maçtır kazanamayan ve 13. sırada yer alan Manchester United, pazar günü ezeli rakibi Leeds United’a deplasmanda konuk olacak. Daniel Farke’nin çalıştırdığı yedinci sıradaki ev sahibi ekip, dokuz puana sahip ve Arsenal karşısında aldığı 2-1’lik yenilginin ardından toparlanmak istiyor. Leeds United, Elland Road’da oynadığı son beş lig maçında yenilmedi. Bu nedenle Manchester United’ı Yorkshire’da zorlu bir maç bekliyor.
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