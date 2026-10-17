TEAMtalk gazetecisi Graeme Bailey'ye göre Carrick, görevini kaybetme tehlikesiyle şu an için karşı karşıya değil. Ancak Chelsea ve Napoli'nin eski teknik direktörü Conte ile çalışan aracılar, geçen yaz bu göreve talip olan Conte'nin hemen göreve başlamaya hazır olduğunu bildirmek için kulüple temasa geçti. Buna rağmen Stam, deneyimli bir teknik direktör atamanın işleri tersine çevirmeyi garanti etmediğini düşünüyor.

Günümüz futbolunu Sir Alex Ferguson dönemiyle karşılaştırıp yakın dönemdeki teknik direktör atamalarına işaret eden Stam, FlashScore'a şunları söyledi: “Eskiden, Sir Alex takımın başındayken, teknik direktörlerin bir takımla çalışmak, o takımı kurmak ve sonunda başarıya ulaşmak için sanırım biraz daha fazla zamanı vardı. Günümüzde bir teknik direktörün uzun vadede başarılı olmak için o zamanı bulması çok zor.

“Sizin de söylediğiniz gibi, daha önce [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal ve [Erik] Ten Hag gibi çok deneyimli teknik direktörlerle çalıştılar. Hepsinin üst düzeyde deneyimi vardı ama başarılı olamadılar. Dolayısıyla çok deneyimli bir teknik direktör getirdiğinizde, başarılı olmak için gereken fikirlere veya çözüme sahip olacağı kesin değil.”