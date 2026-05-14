Salı günü düzenlediği unutulmaz basın toplantısının ertesi günü, 79 yaşındaki teknik direktör, İspanya'da tanınan sunucu Josep Pedrerol'un LA SEXTA televizyon kanalında yönelttiği soruları yanıtladı. Diğer medya kuruluşlarına kıyasla Pedrerol ile hâlâ iyi bir ilişkisi olan teknik direktör, Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediğini açıkladı.
"İyi bir oyuncu varsa, onu transfer ederim": Florentino Perez, Real Madrid'in transfer hamlesini duyurdu
"Elbette transferler olacak," dedi Perez. "Her zaman en iyileri kadroya kattık. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham'ı kadroya kattım; daha sonra da Cristiano Ronaldo, Kaká ve Benzema'yı. İyi bir oyuncu varsa, onu kadroya katarım."
Perez isim vermedi. Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşmesi (2034'e kadar) olmasına rağmen yakın geçmişte Real veya Barca'ya transfer olacağı yönünde birçok kez adı geçen Erling Haaland'a olan sözde ilgisi sorulduğunda ise çekingen davrandı: "Bu konuda yorum yapmayacağım. Gerçekten yapmayacağım. Bu spor yönetiminin görevi. Ben bu konuya karışmıyorum."
Real Madrid oyuncuları fazla mı güçlüsünüz? "Kararları antrenörler verir"
Real kadrosundaki gerginliklerin artması nedeniyle son zamanlarda bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Bunların arasında, Aurelien Tchouameni ile yaşadığı bir tartışmanın ardından kafa travması geçiren Federico Valverde de vardı. Bu olay, son haftalarda basında geniş yer bulan soyunma odasındaki gergin atmosferin en dip noktasını oluşturdu. Perez'e göre ise tüm oyuncular "harika anlaşıyor". Antrenmanlarda yaşanan olası tartışmalar her kulüpte "gündem"in bir parçasıdır. "Ancak bu sahnelenen kampanyanın kötü niyetli bir amacı yoktur," diye açıkladı. İddiaya göre bir oyuncu soyunma odasında yaşananları basına sızdırmış. Perez söz konusu basın toplantısında, isim vermeden kimin köstebek olduğunu bildiğini açıkladı.
Ayrıca Perez, medyada sıkça bahsedilen yıldız kadrosunun gücünü de önemsiz gösterdi; uyumlu medya haberlerine göre bu kadronun bir kısmı Xabi Alonso'ya karşı ayaklanmış ve bu durumdan halefi Alvaro Arbeloa'nın da zarar gördüğü iddia ediliyor. "Söz sahibi antrenörlerdir" dedi. "O zamanlar (ilk görev süresinin sonunda; editörün notu) neden oyuncuları kötü yetiştirdiğimi söylediğimi bilmiyorum. Hiçbir oyuncuyla konuşmadım. Mbappe de buraya geldiğinden beri onunla konuşmadım. Tabii, antrenmanda onu gördüğümde selam veriyorum."
Yine de duyumlara göre Arbeloa'nın günleri sayılı. Görev muhtemelen Jose Mourinho'ya geçecek. Perez bu konuda ağzını sıkı tutsa da, Portekizli teknik adamın geri getirilmesinin büyük bir savunucusu olarak görülüyor. Her şeyden önce, yıldızlarla ilişkilerinde sergilediği sert tavır bir kriter olarak gösteriliyor.
Vinicius için yeni sözleşme mi? "Aceleye gerek yok"
Bununla birlikte Perez, Vinicius Junior’un hâlâ kesinleşmemiş sözleşme uzatması konusunda da görüş bildirdi; oysa Brezilyalı oyuncu, bir yıldan fazla bir süre önce kamuoyuna yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalamak istediğini açıklamıştı. "Sözleşmesini uzatmak için aceleye gerek yok," dedi Perez - forvetin önümüzdeki sezonun ardından bedelsiz olarak transfer olabileceğini bilerek. "Önümüzdeki sezon boyunca sözleşmesi devam ediyor. Ama sözleşme uzatmalarını ben yapmıyorum. Vinicius'u Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olarak görüyorum."
"En iyi oyuncu" ise Kylian Mbappe'dir ve onun da Vinicius ile ilişkisi gergin olduğu söyleniyor. Ancak Mbappe'nin 2024 yazında gelmesinden bu yana, Kralların hiçbir şampiyonluğu yok. Perez, bunun suçlularının hakemler olduğunu vurguladı ve FC Bayern Münih ile oynanan çeyrek final rövanş maçında Eduardo Camavinga'nın kırmızı kart görmesini bir kez daha eleştirdi. "Bu bizi üzüyor, çünkü hakem bizi harika bir yarı final ve belki de bir finalden mahrum bıraktı. Ancak hakem bunu kötü niyetle yapmadı. Sadece dört dakika önce sarı kart gösterdiğini fark etmedi. Fark etseydi, kartı göstermezdi." Bu durum, maçın ardından Bayern oyuncuları tarafından da belirtilmişti.