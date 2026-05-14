"İyi bir oyuncu varsa, onu transfer ederim": Florentino Perez, Real Madrid'in transfer hamlesini duyurdu

Real kadrosundaki gerginliklerin artması nedeniyle son zamanlarda bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Bunların arasında, Aurelien Tchouameni ile yaşadığı bir tartışmanın ardından kafa travması geçiren Federico Valverde de vardı. Bu olay, son haftalarda basında geniş yer bulan soyunma odasındaki gergin atmosferin en dip noktasını oluşturdu. Perez'e göre ise tüm oyuncular "harika anlaşıyor". Antrenmanlarda yaşanan olası tartışmalar her kulüpte "gündem"in bir parçasıdır. "Ancak bu sahnelenen kampanyanın kötü niyetli bir amacı yoktur," diye açıkladı. İddiaya göre bir oyuncu soyunma odasında yaşananları basına sızdırmış. Perez söz konusu basın toplantısında, isim vermeden kimin köstebek olduğunu bildiğini açıkladı.

Ayrıca Perez, medyada sıkça bahsedilen yıldız kadrosunun gücünü de önemsiz gösterdi; uyumlu medya haberlerine göre bu kadronun bir kısmı Xabi Alonso'ya karşı ayaklanmış ve bu durumdan halefi Alvaro Arbeloa'nın da zarar gördüğü iddia ediliyor. "Söz sahibi antrenörlerdir" dedi. "O zamanlar (ilk görev süresinin sonunda; editörün notu) neden oyuncuları kötü yetiştirdiğimi söylediğimi bilmiyorum. Hiçbir oyuncuyla konuşmadım. Mbappe de buraya geldiğinden beri onunla konuşmadım. Tabii, antrenmanda onu gördüğümde selam veriyorum."

Yine de duyumlara göre Arbeloa'nın günleri sayılı. Görev muhtemelen Jose Mourinho'ya geçecek. Perez bu konuda ağzını sıkı tutsa da, Portekizli teknik adamın geri getirilmesinin büyük bir savunucusu olarak görülüyor. Her şeyden önce, yıldızlarla ilişkilerinde sergilediği sert tavır bir kriter olarak gösteriliyor.