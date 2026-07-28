Roberto Mancini henüz İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü değil, ancak tüm işaretler bu yönde. Nitekim şimdiden ekibinde yer alacak isimler de ortaya çıkmış durumda: 2021 Avrupa şampiyonu teknik adamın ekibine Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi ve Leonardo Bonucci'nin katılması bekleniyor. Kaleci antrenörünün ise Mancini'nin Al-Sadd'da birlikte çalıştığı Marco Roccati olması bekleniyor.