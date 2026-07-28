Roberto Mancini henüz İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü değil, ancak tüm işaretler bu yönde. Nitekim şimdiden ekibinde yer alacak isimler de ortaya çıkmış durumda: 2021 Avrupa şampiyonu teknik adamın ekibine Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi ve Leonardo Bonucci'nin katılması bekleniyor. Kaleci antrenörünün ise Mancini'nin Al-Sadd'da birlikte çalıştığı Marco Roccati olması bekleniyor.
AFP
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin teknik ekibi belli oldu
Mancini, Pozzo’yu hedef alıyor
Mancini, İtalya Milli Takımı tarihinin en fazla maça çıkan teknik direktörü olabilir: listenin zirvesinde 95 maçla Vittorio Pozzo yer alırken, ikinci sırada 88 maçla Enzo Bearzot bulunuyor, üçüncü sırayı ise 61 maçla yine Mancini işgal ediyor.
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