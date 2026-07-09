İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò, CONI’nin Onur Salonu’nda düzenlenen ve kendisine spor diplomasisi alanında onursal unvanın verildiği ACS Asomi College of Science’ın fahri doktora töreninin ardından, Milli Takım teknik direktörlüğü görevine ilişkin şunları söyledi: “Bu hafta teknik direktörlük haftası, fikrimi değiştirmiyorum. Bugün Perşembe ve hafta sonu bu heyecanın yatışmasını umuyorum. Çok çalışıyorum, bir sürpriz de olabilir. Belki de diğer konulara daha kolay geçilebilir. Teknik direktörlük konusunu bir kez aştığımızda, paradoksal olarak geri kalan konularda daha kolay ilerleyebiliriz.”
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Çeviri:
İtalya, Malagò: "Bu hafta içinde yeni teknik direktör atanacak, bir sürpriz de olabilir"
MALDINI POLE'DE, AMA...
La Gazzetta dello Sport’a göreMaldini hâlâ en önde yer alıyor: Bu yeni görevle ilgili kendisini en çok ilgilendiren tüm hususları netleştirdi; lojistikten sorumluluklara kadar her açıdan çok net sorular sordu. Ayrıca olası maddi anlaşmazlıkları da çözmüş olduğu söyleniyor. Şimdi geriye kalan tek şey, daha önce aldığı bir teklifle ilgili bir konuyu netleştirmek. Bu nedenle şu an için kesin bir şey söylenemez.
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