İtalya, Malagò: "Bu hafta içinde yeni teknik direktör atanacak, bir sürpriz de olabilir"

La Gazzetta dello Sport’a göreMaldini hâlâ en önde yer alıyor: Bu yeni görevle ilgili kendisini en çok ilgilendiren tüm hususları netleştirdi; lojistikten sorumluluklara kadar her açıdan çok net sorular sordu. Ayrıca olası maddi anlaşmazlıkları da çözmüş olduğu söyleniyor. Şimdi geriye kalan tek şey, daha önce aldığı bir teklifle ilgili bir konuyu netleştirmek. Bu nedenle şu an için kesin bir şey söylenemez.