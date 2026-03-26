Alessandro Bastoni ItalyGetty Images

İtalya-Kuzey İrlanda: Bastoni, Bergamo'ya dönüşünde nasıl karşılandı?

Kuzey İrlanda ile oynanan play-off maçı öncesinde Inter'in savunma oyuncusu sıcak bir karşılama gördü.

Inter-Juventus maçlarında yaşanan olayların ardından çıkan tartışmalar ve İtalya'daki bazı stadyumlarda duyulan yuhalamaların ardından, Alessandro Bastoni'nin Kuzey İrlanda ile oynanan play-off maçında milli takım formasıyla nasıl karşılanacağı merak ediliyordu. Bergamo'da, yetiştiği stadyumda, Mancini ve Calafiori ile birlikte üçlü savunmanın ortasında ilk 11'de sahaya çıkan savunma oyuncusu,yuhalanmadı.


  • BASTONLAR İÇİN KARŞILAMA

    Inter-Juventus maçındaki olaylar, Lecce, Como ve Milan deplasmanlarında, Kalulu'nun düşmesini kasten abartarak kırmızı kart almasına neden olması ve ardından sevinç gösterisinde bulunması nedeniyle Bastoni'ye yönelik yüksek sesli yuhalamalara yol açmıştı. Ancak savunma oyuncusu, Bergamo'da oynanan Milli Takım maçında yuhalanmadı. Seyirciler, önümüzdeki Dünya Kupası'na katılmak için çok önemli olan bu maçta Milli Takım'ı desteklemeye odaklanmıştı.