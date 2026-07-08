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SS Lazio Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İtalya Kupası: Ön eleme turu, tarih ve saatler

İtalya Kupası

2026-27 İtalya Kupası'nın ilk dört maçı

Serie A Ligi, 2026-27 İtalya Kupası ön eleme turundaki maçların tarihlerini açıkladı. Vicenza-Catania, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia ve Benevento-Ravenna maçları oynanacak.



Ön eleme turu: tarihler, saatler ve maç sahaları


  • MAÇ GÜN SAAT SAHASI

    LR VICENZA - CATANIA 08/08/2026 20.00 Vicenza'daki Romeo Menti Stadyumu


    ASCOLI - POTENZA 08/08/2026 20:30

    Ascoli Piceno'daki Cino & Lillo Del Duca Belediye Stadyumu


    AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19:45 Arezzo Şehir Stadyumu


    BENEVENTO - RAVENNA 09/08/2026 21.00 Benevento'daki Ciro Vigorito Stadyumu


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