İtalya Kupası: Ön eleme turu, tarih ve saatler

Serie A Ligi, 2026-27 İtalya Kupası ön eleme turundaki maçların tarihlerini açıkladı. Vicenza-Catania, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia ve Benevento-Ravenna maçları oynanacak.
Ön eleme turu: tarihler, saatler ve maç sahaları
Serie A Ligi, 2026-27 İtalya Kupası ön eleme turundaki maçların tarihlerini açıkladı. Vicenza-Catania, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia ve Benevento-Ravenna maçları oynanacak.
Ön eleme turu: tarihler, saatler ve maç sahaları
LR VICENZA - CATANIA 08/08/2026 20.00 Vicenza'daki Romeo Menti Stadyumu
ASCOLI - POTENZA 08/08/2026 20:30
Ascoli Piceno'daki Cino & Lillo Del Duca Belediye Stadyumu
AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19:45 Arezzo Şehir Stadyumu
BENEVENTO - RAVENNA 09/08/2026 21.00 Benevento'daki Ciro Vigorito Stadyumu
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