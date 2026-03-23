İtalya: Gattuso, eylül ayından bu yana 380 maçı canlı izledi

İtalya milli takım teknik direktörü, 'Azzurri' kadrosuna girebilecek oyuncuları takip etmek için adeta bir mucizeyi başardı

Coverciano'da Milli Takım'ın toplanmasının ilk gününde düzenlenen basın toplantısında, Dünya Kupası eleme play-off'larının ilk adımı olan Kuzey İrlanda maçı öncesinde (galibiyet halinde İtalya, Bosna-Hersek veya Galler ile belirleyici maçı oynayacak), Azzurri'nin teknik direktörü Rino Gattuso, son aylarda yürüttüğü oyuncu gözlem ve değerlendirme çalışmalarından da bahsetti.


Gattuso, İTFB basın bürosunun sağladığı rakamlara dayanarak, Ağustos ayından 22 Mart'a kadar canlı olarak izlediği maçların sayısını sıraladı; toplamda 380 maç izlemiş.


  • GATTUSO, 38 CANLI MAÇ

    259 Serie A maçı (oynanan 300 maçın içinde)

    15 Coppa Italia maçı

    Suudi Arabistan'da oynanan 3 İtalyan Süper Kupa maçı

    32 yabancı lig maçı (25 Premier League, 3 Carabao Cup, 1 La Liga, 1 Suudi Pro Ligi, 1 Katar Yıldızlar Ligi)

    Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 62 maç

    Rakip milli takımların 9 uluslararası maçı (Moldavya, Estonya, Norveç ve Macaristan)



