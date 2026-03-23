İtalya: Gattuso, eylül ayından bu yana 380 maçı canlı izledi

Coverciano'da Milli Takım'ın toplanmasının ilk gününde düzenlenen basın toplantısında, Dünya Kupası eleme play-off'larının ilk adımı olan Kuzey İrlanda maçı öncesinde (galibiyet halinde İtalya, Bosna-Hersek veya Galler ile belirleyici maçı oynayacak), Azzurri'nin teknik direktörü Rino Gattuso, son aylarda yürüttüğü oyuncu gözlem ve değerlendirme çalışmalarından da bahsetti.





Gattuso, İTFB basın bürosunun sağladığı rakamlara dayanarak, Ağustos ayından 22 Mart'a kadar canlı olarak izlediği maçların sayısını sıraladı; toplamda 380 maç izlemiş.



